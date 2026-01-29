Нобелистката Мачадо иска да се завърне във Венецуела

Венецеулската опозиционна лидерка и носителка на Нобеловата награда за мир за 2025 г. Мария Корина Мачадо каза днес, че е заявила на срещата си с държавния секретар на САЩ Марко Рубио във Вашингтон желанието си да се завърне във Венецуела, предаде Ройтерс.

"Мисля, че никой няма доверие на Делси Родригес", добави тя по адрес на временната президентка на Венецуела, информира Франс прес.

По-рано днес Ройтерс отбеляза, че срещата на Рубио с Мачадо в Държавния департамент на САЩ се случва на фона на въпроси дали президентът Доналд Тръмп би могъл да я подкрепи като лидер на страната ѝ вместо отведения принудително в САЩ при американска военна операция Николас Мадуро.