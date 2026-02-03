Цивилното население на Русия все повече проявява страх, объркване и открито разочарование от липсата на напредък във войната, според новопубликуван прихванат телефонен разговор, публикуван от Главното разузнавателно управление на Украйна (ГРУ).

В прихванатия разговор рускиня описва нощни експлозии и чувство на постоянен страх, казвайки, че хората вече не "живеят, а просто съществуват".

Разговорът също така подчертава колко дълбоко пропагандата формира обществените възприятия, като цивилните повтарят твърдения за "10 000 наемници", за които се твърди, че се струпват близо до украинския град Вовчанск в източната част на Украйна, Харковска област, и се питат защо руските сили не са успели да ги спрат, според ГРУ.

Преди това беше съобщено, че руските сили в Харковска област се затрудняват да координират действията си между подразделенията си, което води до чести инциденти с "приятелски огън" и цялостен безпорядък на бойното поле.

В същото време записът улавя нарастващо разочарование от военните действия на Русия.

Жената отбелязва, че руските войски се бият за Вовчанск от май 2024 г. без осезаеми резултати, като саркастично се позовава на рекламираните от Русия "нанотехнологии".

Според HUR подобни прихващания отразяват нарастващото разочарование в Русия от продължителната война и разликата между официалните разкази и реалността на бойното поле.

По-рано се съобщаваше, че руски пехотни части, разположени на фронтовата линия в Украйна, са прибягвали до употреба на опиоиди, за да се справят с психологическия стрес от постоянните загуби на бойното поле, неуспешните нападения и високите нива на жертви.