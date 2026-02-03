IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 61

Зеленски: Русия избира терора, а не дипломацията

Без натиск върху Русия, няма да има край, добави лидерът

03.02.2026 | 12:37 ч. 26
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Украинският президент Володимир Зеленски осъди поредната руска атака над столицата Киев и добави,ч е усилията сега са насочени към възстановяване на засегнатите региони.

"За пореден път имаше целенасочена атака, насочена специално към енергийни съоръжения – руснаците използваха значителен брой балистични ракети в комбинация с други ракети, общо над 70 ракети, както и 450 бойни дрона. Ударите засегнаха Сумска и Харковска области, Киевска област и столицата, както и Днепровска, Одеска и Виническа области. Към момента се съобщава за девет ранени в резултат на атаката", написа президентът в социалната мрежа Х.

По думите му щети са нанесени по обикновени жилищни сгради и енергийна инфраструктура. Ударите с дронове са причинили пожари и са повредили дори детска градина.

Свързани статии

"Да се ​​възползваме от най-студените зимни дни, за да тероризираме хората, е по-важно за Русия, отколкото да се обърнем към дипломация", категоричен е Зеленски и отново призова за навременна доставка на ракети за ПВО и защита на нормалния живот на гражданите.

"Без натиск върху Русия, тази война няма да има край. В момента Москва избира терор и ескалация и затова е необходим максимален натиск", каза в заключение Зеленски.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Володимир Зеленски войната в Украйна Киев руски атаки дрон енергийна инфраструктура ПВО
Новини
Виж всички новини
Войната в Украйна
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem