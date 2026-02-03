Зеленски: Русия избира терора, а не дипломацията

Украинският президент Володимир Зеленски осъди поредната руска атака над столицата Киев и добави,ч е усилията сега са насочени към възстановяване на засегнатите региони.

"За пореден път имаше целенасочена атака, насочена специално към енергийни съоръжения – руснаците използваха значителен брой балистични ракети в комбинация с други ракети, общо над 70 ракети, както и 450 бойни дрона. Ударите засегнаха Сумска и Харковска области, Киевска област и столицата, както и Днепровска, Одеска и Виническа области. Към момента се съобщава за девет ранени в резултат на атаката", написа президентът в социалната мрежа Х.

Recovery efforts following the Russian strike across our regions are ongoing. Once again, there was a targeted attack specifically on energy facilities – the Russians used a significant number of ballistic missiles in combination with other missiles, more than 70 missiles in…

По думите му щети са нанесени по обикновени жилищни сгради и енергийна инфраструктура. Ударите с дронове са причинили пожари и са повредили дори детска градина.

"Да се ​​възползваме от най-студените зимни дни, за да тероризираме хората, е по-важно за Русия, отколкото да се обърнем към дипломация", категоричен е Зеленски и отново призова за навременна доставка на ракети за ПВО и защита на нормалния живот на гражданите.

"Без натиск върху Русия, тази война няма да има край. В момента Москва избира терор и ескалация и затова е необходим максимален натиск", каза в заключение Зеленски.