Песков: Русия не може да игнорира ядрения потенциал на Великобритания и Франция

Без това по-нататъшните дискусии със сигурност ще бъдат невъзможни

03.02.2026 | 13:55 ч. 18
Снимка: БГНЕС/ EPA

Когато обсъжда бъдещата система за стратегическа сигурност, Русия не може да пренебрегне ядрените възможности на съюзниците на САЩ в Европа – Великобритания и Франция. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков в разговор с журналисти, предава ТАСС.

„За нас е важно, когато обсъждаме бъдещата система за стратегическа стабилност, да не можем да пренебрегнем ядрените възможности на съюзниците на Съединените щати в Европа, а именно Великобритания и Франция. Без това по-нататъшните дискусии със сигурност ще бъдат невъзможни, както президентът на Руската федерация Владимир Путин многократно е заявявал“, добави Песков.

Песков Кремъл Русия ядрени сили Франция Великобритания САЩ
