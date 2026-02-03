Песков: Русия не може да игнорира ядрения потенциал на Великобритания и Франция

Когато обсъжда бъдещата система за стратегическа сигурност, Русия не може да пренебрегне ядрените възможности на съюзниците на САЩ в Европа – Великобритания и Франция. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков в разговор с журналисти, предава ТАСС.

„За нас е важно, когато обсъждаме бъдещата система за стратегическа стабилност, да не можем да пренебрегнем ядрените възможности на съюзниците на Съединените щати в Европа, а именно Великобритания и Франция. Без това по-нататъшните дискусии със сигурност ще бъдат невъзможни, както президентът на Руската федерация Владимир Путин многократно е заявявал“, добави Песков.