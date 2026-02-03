IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Москва: Русия е готова за свят без ядрени ограничения

Ако САЩ разположат противоракетна отбрана в Гренландия, Русия ще предприеме контра мерки

Русия е готова за нова действителност на свят без ядрени ограничения, след като договорът за контрол на ядреното въоръжение "Нов СТАРТ" изтича тази седмица, заяви руският заместник министър на външните работи Сергей Рябков, който отговаря и за въпросите, свързани с неразпространението на ядрените оръжия, предаде Ройтерс.

Ако Москва и Вашингтон не постигнат двустранно споразумение в последната минута за подновяването на договора "Нов СТАРТ", подписан през 2010 г. между американския президент Барак Обама и руския му колега Дмитрий Медведев, неговият срок ще изтече този петък.

"Липсата на отговор също представлява своеобразен отговор", заяви Рябков на пресконференция в Пекин във връзка с липсата на реакция от страна на Вашингтон на руските предложения за неформалното удължаване на срока на действие на договора.

Сергей Рябков посочи, че Русия подкрепя становището на Китай по отношение на контрола на ядрените оръжия.

Относно Иран Рябков заяви, че предложенията на САЩ към Техеран са равносилни на ултиматум.

Що се отнася до Гренландия руският заместник външен министър разясни, че ако САЩ разположат системи за противоракетна отбрана на арктическия остров, Русия ще бъде принудена да предприеме компенсаторни мерки във военната сфера.
(БТА)

Русия ядрено неразпространение договор Гренландия Сергей Рябков
