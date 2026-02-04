IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Румънка е измамена с $2,5 млн. от нигериец, представял се за "принц от Дубай"

Парите били от банкови заеми, за които бизнесдамата заложила къщата си, както и от финансови ресурси на компанията й

04.02.2026 | 09:09 ч. 11
Снимка: архив, БГНЕС

Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма в Румъния (DIICOT) е образувала наказателно дело по случай, при който румънска бизнесдама е била измамена с 2,5 милиона долара от нигериец, представял за „престолонаследник на Дубай“, предаде агенция Аджерпрес.

Дирекцията разпространи официално съобщение по случая заради засиления медиен интерес. Води се разследване по същество за извършване на престъпленията "организиране на престъпна група" и "измама с особено тежки последици".

Според съобщения в медиите румънска бизнесдама е загубила над 2,5 милиона долара, след като е била убедена да инвестира заедно с „престолонаследника на Дубай“ в хуманитарна фондация.

В действителност въпросният мъж е нигерийски измамник на име Хенри Еке. Той използвал сложна схема, за да измами жертвите си, включително фалшиви самоличности, фиктивни банки, „финансови съветници“, както и романтични обещания и предложения за брак.

Жената в Румъния била убедена, че разговаря с принц от Дубай и превела над 2,5 милиона долара на фалшива сметка на „фондацията“ – пари, които произхождали от различни банкови заеми, за които заложила къщата си, както и от финансови ресурси на компанията си.

Тя разбрала, че всичко е било измама, след като била потърсена от двама съучастници на нигериеца, които били недоволни, че не са получили своя дял от парите. Те ѝ признали, че цялата история е била измама. 
(БТА)

