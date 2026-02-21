Диян Димитров срещу корав грък в супер битка на SENSHI 30

Международната бойна галавечер SENSHI 30 обещава да бъде една от най-взривоопасните в историята на веригата, като акцентът безспорно пада върху Grand Prix турнира в категория до 75 кг, който ще се проведе в рамките на една вечер с участието на 12 първокласни бойци. Форматът „всичко или нищо“ гарантира безкомпромисни сблъсъци, издръжливост на най-високо ниво и зрелище, което ще държи публиката на крака от първия до последния гонг. Събитието ще се проведе на 28 февруари от 19:00 часа в Двореца на културата и спорта във Варна, а бойната карта е пълна с изненади.

Паралелно с битките от Grand Prix турнира до 75 кг, феновете ще станат свидетели и на една от най-напрегнатите супер битки на вечерта – сблъсък между българската кикбокс сензация Диян Димитров и гръцкия шампион Харалампос Дигкас. Двамата млади, амбициозни и гладни за доказване бойци ще се изправят един срещу друг в двубой, който обещава високо темпо, техника и мощни размени.

Само на 19 години, Диян Димитров вече е сред най-големите надежди на българския кикбокс. Въпреки че има една загуба на SENSHI, той влиза в битката с впечатляваща визитка – двукратен световен шампион на WAKO (2022, 2025), европейски шампион на WAKO (2023) и петкратен носител на Световната купа на WAKO. За Димитров този двубой е шанс да затвърди мястото си сред елита и да направи категорична заявка за бъдещето си на SENSHI ринга.

От другата страна застава 23-годишният Харалампос Дигкас от Гърция, за когото това ще бъде дебют на SENSHI. Младият боец пристига с реноме на национално ниво – шампион на Гърция по ISKA и шампион на Гърция по WKU. За гръцкият боец Дигкас сблъсъкът с Димитров е не просто дебют на SENSHI, а възможност да се представи пред международната публика и да заяви сериозни амбиции още с първата си поява в престижната верига.

SENSHI 30 обещава експлозивни битки, безкомпромисен Grand Prix турнир и емоции на най-високо ниво, които трябва да се преживеят на живо. Бъдете в залата и станете част от шоуто, а билети за събитието можете да намерите в Eventim.bg.

SENSHI 30 се организира със съдействието на Професионалната лига на Световния киокушин съюз (KWU International Professional League), както и със специалната подкрепа на ЗАД „Армеец“, MAX Sport, „България Еър”, М Кар Груп – BMW дилър и „Св. Св. Константин и Елена Холдинг“.

