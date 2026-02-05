Ванс разкри местонахождението си докато САЩ са залавяли Мадуро ВИДЕО

Джей Ди Ванс сподели нов поглед върху веригата от команди на Доналд Тръмп по време на операция "Абсолютна решителност", когато беше заловен президентът на Венецуел Николас Мадуро.

По време на интервю за Daily mail вицепрезидентът беше помолен да разкаже за местонахождението си в ранните часове на 3 януари, когато американските специални части се нахлуха в Каракас в най-дръзката военна операция в Латинска Америка от десетилетия.

С отсъствието си Ванс стана обект на спекулации, тъй като снимки, публикувани от Белия дом, показваха в Ситуационната стая Доналд Тръмп, Марко Рубио, Пийт Хегсен и директора на ЦРУ Джон Ратклиф в ситуационната зала в Мар-а-Лаго. Липсата на вицепрезидента повдигна много въпросителни.

В интерюто си Ванс сподели, че е бил навън, в неформална среда, когато е получил обаждане от Рубио, за да му съобщи, че Тръмп е дал зелена светлина за операция "Абсолютна решителност"

"Бях в микробус, в мобилна ситуационна стая на около 20 мили от Мар-а-Лаго“, каза вицепрезидентът и дообясни: "Всъщност бях с приятели и Марко ми се обади, вероятно около 22:30 ч. и каза: "Това ще се случи тази вечер".

Ванс отхвърли слуховете за липсата си на участие, казвайки пред Mail: "Очаквах, че ще се случи онази нощ... първоначалният план беше аз да отида.“

Вицепрезидентът допълни, че той и Рубио са обсъдили дали "има смисъл“ той да пътува до клуба на президента в Палм Бийч и са решили, че това може да застраши оперативната сигурност.

"Пътувам с много голям екип от Тайните служби и би ли било проблем вицепрезидентът да се появи с 30 автомобила със сирени в Мар-а-Лаго час преди началото на тази операция?", обясни Ванс.

"Просто щях да го наблюдавам дистанционно и да се уверя, че сме запазили оперативната сигурност, което, между другото, успяхме да направим. Една от критичните причини мисията в крайна сметка да е била успешна е, че никой не е разбрал за нея", категоричен е Ванс.

Вицепрезидентът на Тръмп обаче призна, че не е бил във Флорида всяка нощ, в която мисията е можела да се осъществи.

"Имаше няколко различни нощи, в които операцията можеше да се проведе. Не бях във Флорида всяка нощ, в която си мислехме, че може да се случи, но бях във Флорида в нощта, в която смятахме, че е най-вероятно, и в нощта, в която в крайна сметка го направихме", продължи с обяснението си Ванс.

На въпрос от Mail дали Тръмп е разгневен от отсъствието му, Ванс се присмя на предложението.

"Не, изобщо не. Разговарях по телефона с президента и целия екип около шест часа по време на цялата операция“, настоя вицепрезидентът.

"Мисля, че е забавно, защото медиите се опитват да създадат нещо от нищото", каза още Ванс.

Операция "Абсолютна решителност“ продължи приблизително 150 минути и завърши със залавянето на Мадуро и съпругата му от американските специални части.

Бившият венецуелски лидер сега е изправен пред множество федерални обвинения в Южния окръг на Ню Йорк, включително наркотероризъм, трафик на кокаин и притежание на картечници.