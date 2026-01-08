Как Николас Мадуро направи анцугът отново велик?

Когато президентът Тръмп публикува снимка на Николас Мадуро в сив анцуг в събота, очевидно на борда на американски военен кораб, изображението повдигна незабавни въпроси за Венецуела и съдбите на Панама, Гренландия и международния ред, основан на правила. Но имаше и такива, които смятаха, че изображението повдига по-неотложен въпрос. Откъде е взел този анцуг? И как човек би могъл да се сдобие с този вид, така да се каже, дори ако не е прясно арестуваният лидер на недемократичен латиноамерикански режим?

Бързо, подобно на анализатори от разузнаването, разглеждащи зърнести снимки от дрон на кортежи, модните инфлуенсъри идентифицираха облеклото като поларния анцуг Nike Tech в пиренено сиво, предлаган за около 250 долара. Търсенията за него се увеличиха рязко, като моделът беше разпродаден в някои размери.

И така анцуг, за който се смяташе, че е излязъл от мода, внезапно отново се завърна, благодарение на свален диктатор, стискащ бутилка с вода

Когато Nike пусна анцуга през 2013 г., той беше приветстван като спортно облекло, което е и висша мода, но постепенно губи блясъка си. Nike рестартира линията през 2023 г., като привлече рапъра Дрейк, шампионката по тенис Наоми Осака и нападателя на Манчестър Сити Ерлинг Халанд, но това не доведе до мащабен успех.

Анализаторите казаха, че компанията за спортно облекло е преценила погрешно пазара. До началото на 2024 г. американските магазини, продаващи анцуга, го предлагаха с големи отстъпки. Във Великобритания той беше обвинен за спада на печалбите на JD Sports. Твърди се, че търговецът на дребно, който има близки отношения с Nike, е напълнил складовете си с анцузи, само за да открие, че не може да ги продава на пълна цена.

Последвали още лоши новини за анцузите

В края на миналата година млад инфлуенсър в социалните медии на име Джейсън Гямфи беше признат за основателя на "движение с четвърт цип", чиито последователи приеха блузи с четвърт цип.

"Става въпрос за чернокожи мъже, които се обличат добре", заяви Гямфи във видеоклип. "Ние не предлагаме Nike Tech", каза той в друг.

Скоро това "движение" беше навсякъде. На събиране на хора, носещи блузи с четвърт цип в Лондон, един от последователите каза пред The ​​Guardian, че технологичните поларчета вече се свързват с банди.

Във видеоклип, публикуван през уикенда, Франк Нити, YouTuber от Флорида, твърди, че "да се приеме, че човек с технологично поларче е проблем, не е стереотипизиране на мъжете, а просто оценка на риска".

Докато говореше, Нити носеше сив топ Nike Tech, но смяташе, че това е добре, стига да не носи съответстващата долница. Но той се възхищаваше на снимките на Мадуро, облечен в целия ансамбъл.

"Хоми си взе пълен полар Nike Tech", каза той. "В пиренено сиво!"

Някои наблюдатели сякаш отдадоха заслуга на Мадуро за това, че е направил за анцуга това, което Дрейк и Наоми Осака не можаха. Снимката на президента предизвика рязък скок в търсенията. Според някои, бившият президент на Венецуела е модна икона: компаниите за облекло трябва да го наемат незабавно, за да промотира нови линии.

Освен анцуга Nike, друга снимка на Мадуро, очевидно направена след като е кацнал в Ню Йорк, го показва със син суитшърт, произведен от базираната в Мейн компания за облекло Origin. Пийт Робъртс, основател на Origin, публикува видеоклип на себе си с суитшърта, разказвайки историята на своята марка и спекулирайки защо Мадуро го носи. Може би похитителите му са го сложили, защото в Ню Йорк е било студено.

"Вероятно агент на DEA [Агенцията за борба с наркотиците] му е сложил този суитшърт с качулка и е казал: "Ще усетиш тъканта на свободата", каза той.

Зрителите, "заинтересовани да носят тъканта на свободата, като американските агенти на DEA и специалните части", трябва да се консултират с уебсайта на компанията, каза той.

Други бяха скептични, че Мадуро може да помогне за промяна на спортното облекло. Нити смята, че гледката на диктатор, докаран до Ню Йорк с белезници, облечен в Nike Tech, само доказва, че всички стереотипи за анцуга са верни.

"Предполагаме, че човек в пожарникарски костюм гаси пожари", каза той. "Тогава защо се чувствате зле, ако предположите, че човек в Nike Tech е на път да съсипе нечий ден? Николас Мадуро доказва, че това вече не е моден избор. Това е международната униформа за играчи, които представляват заплаха за обществото."