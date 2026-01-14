След падането на Мадуро: Венецуела се завърна в социалната мрежа Х

Венецуелски представители, включително изпълняващата длъжността президент Делси Родригес, се завърнаха в X късно във вторник, което очевидно е отмяна на решението на Николас Мадуро от 2024 г. да блокира социалната мрежа на територията на страната.

"Ще възобновим контакта чрез този канал. Венецуела остава непоклатима, със сила и историческо съзнание“, написа Родригес в официалния си профил.

В актуализирания си профил Родригес се описва като "временен президент на Боливарска република Венецуела“, добавяйки: "Заедно с президента Николас Мадуро по пътя на Боливар и Чавес".

Мадуро, сваленият президент, който наскоро беше пленен от Съединените щати, забрани X във Венецуела през август 2024 г. след онлайн сблъсък със собственика на X Илон Мъск. Мадуро първоначално заяви, че забраната е временна, но венецуелците не са имали свободен достъп до сайта оттогава, припомня CNN.

Министърът на вътрешните работи Диосдадо Кабело, една от най-влиятелните фигури в правителството, също се завърна в X във вторник с публикация, в която съобщи: "Спирам да прегърна силно братята и сестрите от Венецуела и света, които следят ситуацията в нашата страна".

Хорхе Родригес, братът на изпълняващия длъжността президент и председател на Националното събрание на страната, също публикува в X на испански: "Нека продължим по пътя на просперитета, диалога и уважението. Ще преодолеем всичко!“

Официалният акаунт на Мадуро също се появи активен във вторник, публикувайки негова снимка и съпругата му Силия Флорес, която също беше заловена по време на операцията на САЩ, насложена с текст на испански с надпис "Изминаха 11 дни от отвличането им“ и "#Искаме ги обратно“. Все още не е ясно кой контролира потвърдения акаунт на Мадуро.