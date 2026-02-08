IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Бедствие: Киев въвежда отново временен режим на тока

Това обяви украинската енергийна компания ДТЕК

08.02.2026 | 12:05 ч. Обновена: 08.02.2026 | 12:05 ч. 56
Снимка: Reuters

Киев въвежда отново временен режим на тока, обяви днес украинската енергийна компания ДТЕК, цитирана от Укринформ.

„Енергийните компании отново успяха да направят невъзможното. Въпреки огромния недостиг на електроенергия, се връщаме към временен режим на тока в столицата“, се казва в съобщение на ДТЕК в "Телеграм".

Графикът на временния режим на тока е достъпен в чатбота, на уебсайта на енергийната компания или в дигиталното приложение на "Гугъл" за Киев (Kyiv Digital).

Както съобщи по-рано Укринформ, през вчерашния ден руските сили атакуваха енергийни съоръжения в осем области в Украйна.

През изтеклата нощ Русия атакува съоръженията на украинска нефтена и газова компания "Нафтогаз" в източната Полтавска област, причинявайки щети, съобщи тази сутрин голямата държавна компания, предаде Ройтерс.

„Това е 19-та целенасочена руска атака срещу съоръженията на компанията от началото на годината“, се казва в изявление на "Нафтогаз". Украинската компания не уточнява кои нейни съоръжения са били засегнати от руските удари.

Тагове:

киев украйна
