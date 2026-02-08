Путин благодари на ОАЕ за помощта по случая с генерал Алексеев

Вечерта на 7 февруари руският президент Владимир Путин благодари по телефона на президента на ОАЕ Мохамед бин Зайед Ал Нахаян за съдействието му при задържането на заподозрян в терористичния атентат срещу генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Това съобщи прессекретарят на руския лидер Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

„Вчера вечерта президентът Путин разговаря по телефона с президента на Обединените арабски емирства Мохамед Ал Нахаян. Президентът Путин благодари на своя колега от Емирствата за ефективното сътрудничество чрез разузнавателните служби и за съдействието на емирската страна за задържането на заподозрян в терористичната атака срещу генерал Владимир Алексеев. Двамата държавни глави продължиха обсъждането си и на теми, които бяха на дневен ред по време на неотдавнашното посещение на Нахаян в Москва“, каза той.

На 6 февруари в жилищна сграда на Волоколамското шосе в северозападна Москва е извършен опит за покушение срещу Алексеев. Нападателят е произвел няколко изстрела по него. По-късно ФСБ съобщи, че със съдействието на партньори от ОАЕ руският гражданин Любомир Корба, роден през 1960 г., който е пряк извършител на опита за покушение срещу Алексеев, е задържан в Дубай и предаден на руските власти. Идентифицирани са и съучастници: руските граждани Виктор Васин, който е задържан в Москва, и Зинаида Серебрицкая, която е избягала в Украйна.