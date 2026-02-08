Как убийството на руски генерал може да повлияе на войната в Украйна

В петък сутринта генерал-лейтенант Владимир Алексеев, втори в командването на Главната дирекция на Генералния щаб (ГУ или ГРУ) – руското военно разузнаване – беше нападнат от неизвестен въоръжен мъж във фоайето на жилищната сграда, в която отсядаше.

Прострелян три пъти, бившият командир на специалните сили според информациите все пак се борил с нападателя, който избягал, вместо да го довърши. Алексеев е сериозно ранен и към момента на написването на тази статия все още е в интензивно отделение, но извън опасност, пише The Times.

Въпреки че никой не е поел отговорност, неизбежно е – и напълно вероятно – да бъдат обвинени украинците.

Киев стои зад поредица от атаки срещу висши руски офицери. Службата за сигурност на Украйна (СБУ) и военното разузнаване са извършили убийства на руски генерали през последните месеци, включително генерал-лейтенантите Игор Кириллов през декември 2024 г., Ярослав Москалик през април 2025 г. и Фанил Сарваров през декември 2025 г.

Киев отрича да стои зад този последен атентат, а някои спекулират, че може да се касае за закъсняла отмъщение от бивши членове на наемническата армия „Вагнер“. Алексеев някога е бил негов покровител, но след бунта на групата през 2023 г. участва в нейното разформироване, като помага за прехвърлянето на повечето от бойците й в редовната армия, а останалите – в нова единица, наречена „Африкански корпус“, под строгия контрол на ГРУ.

Въпреки това руски анализатор по въпросите на отбраната, който преди е имал тесни връзки с „Вагнер“, отхвърли тази идея. „Това са хора, които действат спонтанно. Преди две години може би, но това прилича много повече на операция на СБУ“, коментира той.

Алексеев беше ценна и легитимна мишена в очите на украинците. Той отговаряше за руските специални сили и тайните операции, включително единица 29155, тайнствената група за ликвидиране, обвинявана за поредица от атаки в Европа, включително опита за убийство на двойния агент Сергей Скрипал в Солсбъри през 2018 г.

Алексеев беше разположил специални сили в Украйна, за да се опита да убие президента Зеленски в началото на инвазията. Той беше отговорен и за преговорите за капитулацията на последните защитници на металургичния комбинат „Азовстал“ в Мариупол през 2022 г., като им обещаваше цивилизовано отношение, което според украинците се оказало празно.

Фактът, че Алексеев е роден във Виница в югоизточна Украйна, прави поведението му още по-отвратително в очите на Киев.

Но стрелбата може да има по-широки последици за войната в Украйна, като потенциално насърчи Владимир Путин да прекрати боевете или да го принуди да предприеме по-голяма ескалация.

Непосредственият началник на Алексеев, адмирал Игор Костюков, шеф на ГРУ, води епизодичните мирни преговори в Абу Даби. Досега те не са успели да разрешат нерешените въпроси за исканията на Москва за териториални отстъпки и нуждата на Киев от значими и надеждни гаранции за сигурност, но украински източник предполага, че те са били „по-сериозни, прагматични и уважителни“ и „по-малко доминирани от политическите грандиозни изявления“ в сравнение с предишните преговори.

Един непосредствен резултат беше размяната на 157 военнопленници от всяка страна в четвъртък, първата такава размяна от месеци насам.

По-важна е подробната подготвителна работа за евентуално бъдещо споразумение. Предишните кръгове от преговори бяха доминирани от натиска на екипа на Тръмп за някаква гръмка политическа декларация, без сериозно обмисляне на трудните детайли. Макар че все повече се приема, че за да се излезе от настоящата безизходица, ще са необходими контакти на по-високо равнище – може би дори среща на върха между Путин и Зеленски – тези преговори изглежда поне полагат необходимите основи.

И руски, и западни източници сочат, че има известен напредък към изготвянето на план до края на март, който би могъл да предостави график за края на войната, макар че това все още не е гарантирано.

Сергей Лавров, руският външен министър, заяви, че Киев е инсценирал нападението срещу Алексеев, „за да прекъсне преговорния процес“. Не изглежда, че Москва ще използва стрелбата като претекст да се оттегли, а по-скоро ще се опита да спечели признание във Вашингтон, като покаже, че Русия е готова да се издигне над „провокациите“ на украинците.

По-спорна е идеята, разпространена в руските социални медии, че за нападението са отговорни крайни елементи в украинското правителство, действащи без официално одобрение.

Иронията е, че това всъщност оневинява Зеленски, който от години се представя по различни начини в руските социални медии като наркоман, узурпатор, защитник на неонацистите и инструмент на русофобските „англосаксонски елити“ – което, сега, когато Москва трябва да ласкае Тръмп, всъщност означава британците.

Въпреки това появата на тази нарратива отразява и една фина, но значителна фрагментация на националистическото мнение в Русия.

Националистическото крило на Путин

По-либералното и технократично крило на руската елита отдавна е недоволно от войната, наблюдавайки как икономиката се плъзга в рецесия и страната им става все по-зависима от Китай. Въпреки това, способността им да влияят на Путин е минимална.

Кремъл е по-загрижен за ултранационалистите, мотивирани от инвазията през 2022 г., но разочаровани от липсата на напредък и от възприеманата нерешителност от страна на Путин, който се опитва да балансира между воденето на кървава война и смекчаването на последиците у дома.

Те твърдят, че вместо да се разчита на доброволци, трябва да бъдат мобилизирани стотици хиляди резервисти, които заедно с наборниците да бъдат хвърлени в битката. Междувременно страната трябва да бъде поставена под военно положение, с строги мерки за сигурност, които биха направили инциденти като стрелбата по Алексеев много по-малко вероятни.

Първоначално Путин се опита да игнорира тези крайни гласове. След бунта на „Вагнер“ имаше частични репресии, но Путин не беше склонен да се справи с тях директно, осъзнавайки, че тези ултранационалисти са малка малцинствена група, но с непропорционално голямо представителство във въоръжените сили и силите за сигурност.

Нарастващото усещане, че тази година може да бъде постигнато мирно споразумение, концентрира вниманието. Мнозина в националистическия лагер ще бъдат доволни, ако Путин успее да осигури оттеглянето на Украйна от последните части на Донецка област, които остават непокорени, фиксиране на фронтовите линии и известно облекчаване на санкциите. Тези хора виждат политическа полза в това да не обвиняват Зеленски за стрелбата по Алексеев.

Екстремистите обаче считат, че подобно споразумение, което би дало свобода на останалата част от Украйна да се присъедини към Запада, е предателство към 1,2 милиона руснаци, за които се смята, че са били убити или ранени във войната на Путин. Кремъл се страхува, че те ще намерят поддръжници сред завръщащите се ветерани, много от които са с психически или физически увреждания, които ще бъдат ядосани и разочаровани, че величествените обещания, дадени им, няма да бъдат изпълнени.

Путин едва ли иска да даде свобода на действие на екстремистите, но също така не иска да рискува да ги отблъсне. Както обикновено, когато се сблъска с труден дилема, за която няма лесни отговори, той се скри от нея. Той просто пожела на Алексеев бързо възстановяване, а когато беше попитан за засилената охрана на генералите, неговият говорител избегна въпроса, като каза:

„Кремъл не е мястото, където да се обсъжда как да се гарантира тяхната безопасност. Това е въпрос, който засяга службите за сигурност.“

Колкото повече се колебае, толкова повече Путин губи авторитет в очите на тези екстремисти. Ултранационалистическият медиен канал „Царград“ заяви, че стрелбата по Алексеев „поставя суров въпрос: искаме ли да се борим или да се преструваме?“ Той добави, че „докато украинските служби за сигурност действат като бесни маниаци, без никакви ограничения, Москва упорито се опитва да се бори с бели ръкавици, придържайки се към каноните на джентълменството, които вече не съществуват в съвременния свят“.

Може да изглежда нереално да се говори за „джентълменство“, докато Русия бомбардира енергийната инфраструктура на Украйна, оставяйки стотици хиляди цивилни без светлина и отопление, докато температурите падат под -20°C.

Убийството на Алексеев само затруднява Кремъл да избегне някои трудни и отдавна необходими решения. Ако мирните преговори зациклят, това може да насърчи Путин към гъвкавост, за да избегне икономическа и политическа криза, но той все пак може да почувства, че трябва да ескалира още повече, за да не отблъсне екстремистите у дома.