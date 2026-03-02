IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Огнище на птичи грип е установено във ферма с около 100 000 патици

То е край хасковското село Войводово

02.03.2026 | 18:27 ч. Обновена: 02.03.2026 | 18:28 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Огнище на птичи грип е установено във ферма с около 100 000 патици - мюлари край хасковското село Войводово, съобщи директорът на Областната дирекция по безопасност на храните в Хасково Георги Илиев на извънредно заседание на Областната епизоотична комисия.

Сигналът за мор сред птиците бе получен миналия петък, а при изследването на пробите в националната референтна лаборатория инфлуенцата от щам Н5N1 бе потвърдена, каза Илиев. Пристъпва се към хуманното умъртвяване на пернатите, след което ще бъде извършена пълна дезинфекция на обекта.

Разпоредени са мерки за биосигурност - определят се трикилометрова защитна и десеткилометрова надзорна зони. Въвеждат се ограничения за придвижването на домашни, диви и други птици, яйца за разплод, птиче месо, продукти от птиче месо и яйца. Забранява се организирането и провеждането на пазари, изложби и други събирания на птици, както и разселването на пернати за подновяване на дивечовия запас.   

Започва също така преброяване и регистрация на животновъдните обекти, клинични прегледи на птиците и вземане на проби за лабораторни изследвания във всички населени места и промишлени обекти, попадащи в определените зони. Собствениците на засегнатата птицеферма ще бъдат обезщетени, увери Илиев.

