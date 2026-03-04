Аварии оставиха без топло част от центъра на София

Заради аварии е спряно топлоподаването на част от центъра на столицата, съобщават „Топлофикация-София“.

Без парно и топла вода са абонатите на дружеството на ул. "Васил Левски" № 130 и 132, ул."Екзарх Йосиф" №76, ул."Бели Искър" №1,3,5,7-11,13,17 и на ул. "Христо Ковачев" № 21. Очакваното възстановяване на топлоподаването е насрочено за 11:25 ч. на 6 март.

БТА припомня, че Комисията за енергийно и водно регулиране започна извънредна проверка на „Топлофикация София“ ЕАД на 21 януари по сигнал на омбудсмана във връзка с аварийни спирания на отоплението и горещото водоснабдяване в столицата.

На 9 февруари директорът на дружеството Петър Петров съобщи, че задълженията на "Топлофикация София" към 31 януари са 1 215 527 112 евро.