Аварии оставиха без топло част от центъра на София

Вижте къде няма топлоподаване

04.03.2026 | 16:48 ч. Обновена: 04.03.2026 | 16:48 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Заради аварии е спряно топлоподаването на част от центъра на столицата, съобщават „Топлофикация-София“.

Без парно и топла вода са абонатите на дружеството на ул. "Васил Левски" № 130 и 132, ул."Екзарх Йосиф" №76, ул."Бели Искър" №1,3,5,7-11,13,17 и на ул. "Христо Ковачев" № 21. Очакваното възстановяване на топлоподаването е насрочено за 11:25 ч. на 6 март. 

БТА припомня, че Комисията за енергийно и водно регулиране започна извънредна проверка на „Топлофикация София“ ЕАД на 21 януари по сигнал на омбудсмана във връзка с аварийни спирания на отоплението и горещото водоснабдяване в столицата.  

На 9 февруари директорът на дружеството Петър Петров съобщи, че задълженията на "Топлофикация София" към 31 януари са 1 215 527 112 евро.

