Младенов: Нарушенията на спирането на огъня трябва да спрат

Българският дипломат Николай Младенов, наблюдаващ договореното с посредничеството на САЩ спиране на огъня в Газа, заяви, че продължаващите нарушения на примирието представляват значителна пречка за работата на палестинския комитет, определен да поеме следвоенното управление и възстановяване на анклава, съобщава Асошиейтед прес.

Дипломатът, който е върховен представител за Газа на създадения от Вашингтон Съвет за мир, взе участие в панел от дискусия в рамките Мюнхенската конференция по сигурността. Съветът за мир, учреден от Тръмп, се очаква да проведе първо заседание следващата седмица.

Преходният комитет, съставен от палестински управляващи, организира първата си среща в Египет, но все още не е влязъл в Газа. Младенов каза, че това няма да може да се случи, докато "Хамас", въоръжената групировка, която е на власт в Газа от 2007 г., не предаде институционалния контрол. Той също така призова за увеличаване на хуманитарната помощ и повишаване на сигурността.

Споразумението предвижда "Хамас" да сложи оръжие и в анклава да бъдат разположени международни сили за сигурност, но засега няма осезаем напредък по нито един от двата въпроса. Израел продължава да нанася удари, за които казва, че са в отговор на нарушения на примирието. Палестинските бойци също нападат израелските сили.

"Трябва да направим така, че това, което се случва сега с нарушенията на спирането на огъня, да спре. Така само поставяме комитета в неудобно положение и в крайна сметка го правим неефективен”, каза Младенов по време на панела.

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху обяви българския дипломат Николай Младенов за генерален директор на Съвета, който да наблюдава изпълнението на далеч по-сложната втора фаза на примирието.