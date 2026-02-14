13-годишна ученичка загина след инцидент с шейна

13-годишна ученичка от Германия почина в болница в Залцбург след тежък инцидент с шейна в Австрия, съобщиха от полицията, предаде ДПА.

Второ момиче, участвало в инцидента, е в стабилно състояние според представители на болницата.

Инцидентът е станал в четвъртък, докато група ученици от Мюнхен са били на почивка в зимния курорт Раурис.

Според информации двете момичета са напуснали обозначената писта по време на каране на шейни и са се сблъскали с дърво. Едно от тях паднало по стръмен, залесен терен. И двете момичета са носили каски и са получили сериозни наранявания.

Те са били транспортирани с хеликоптер до различни болници, като момичето, което по-късно е починало, е било откарано в Залцбург, а другото е било транспортирано до болница "Кардинал Шварценберг" за интензивно лечение. Оттогава тя е преместена в обикновено отделение.

Обстоятелствата около инцидента остават неясни и австрийската алпийска полиция е започнала разследване./БТА