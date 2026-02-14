IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
13-годишна ученичка загина след инцидент с шейна

Трагедията е станала в Австрия

14.02.2026 | 20:50 ч. 0
Снимка: БГНЕС/ЕРА

13-годишна ученичка от Германия почина в болница в Залцбург след тежък инцидент с шейна в Австрия, съобщиха от полицията, предаде ДПА.

Второ момиче, участвало в инцидента, е в стабилно състояние според представители на болницата.

Инцидентът е станал в четвъртък, докато група ученици от Мюнхен са били на почивка в зимния курорт Раурис.

Според информации двете момичета са напуснали обозначената писта по време на каране на шейни и са се сблъскали с дърво. Едно от тях паднало по стръмен, залесен терен. И двете момичета са носили каски и са получили сериозни наранявания.

Те са били транспортирани с хеликоптер до различни болници, като момичето, което по-късно е починало, е било откарано в Залцбург, а другото е било транспортирано до болница "Кардинал Шварценберг" за интензивно лечение. Оттогава тя е преместена в обикновено отделение.

Обстоятелствата около инцидента остават неясни и австрийската алпийска полиция е започнала разследване./БТА

