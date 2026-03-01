IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Калас: Смъртта на Хаменей е решаващ момент в иранската история

Информацията за смъртта му бе потвърдена от иранските държавни медии

01.03.2026 | 16:00 ч. 49
Снимка: БГНЕС

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас определи смъртта на върховния лидер на Ислямската република аятолах Али Хаменей като "решаващ момент в иранската история". 

"Не е ясно какво следва. Дали сега се отваря път към един различен Иран, в който неговият народ може да гради по-голяма свобода", написа Калас в социалната мрежа "Екс".

"Поддържам контакт с партньори, включително и в региона, които понасят най-тежките последствия от военните действия на Иран, за да намерим практически мерки за деескалация", посочи ръководителката на европейската дипломация. 

Хаменей беше убит при вчерашните израелски и американски въздушни удари в Иран, при които бе поразена и резиденцията на върховния лидер в центъра на Техеран. Информацията за смъртта му бе потвърдена от иранските държавни медии.

В отговор Ислямската република атакува няколко държави в региона, като по думите на иранските сили, мишена на ударите им са били американски военни бази.

Председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен днес заяви, че е разговаряла с краля на йорданския крал Абдула Втори и че Европа е "изцяло солидарна" с Йордания след предприети от Иран ответни удари.

"След като Хаменей вече го няма, надеждата за народа на Иран се възроди. Трябва да гарантираме, че бъдещето е тяхно и те сами ще го определят", написа Фон дер Лайен в "Екс".

"В същото време този момент създава реална опасност от нестабилност, която може да вкара региона в спирала на насилие", предупреди председателката на ЕК, цитирана от БТА.

