Една от дъщерите и внук на Хаменей също са убити

Загинали са и други членове на семейството му

01.03.2026 | 13:00 ч. 4
Иранските държавни медии съобщиха, че при американско-израелските удари по Иран, при които е загинал върховният лидер аятолах Али Хаменей, са били убити и членове на семейството му - една от дъщерите му, негов внук и други близки, предаде Ройтерс.

Според американски източници, Израел и САЩ са синхронизирали операцията така, че ударът да съвпадне със среща, която Хаменей е провеждал с висши свои помощници.

На този фон в Техеран беше обявено, че управлението в преходния период ще бъде поето от тричленен орган, в който влизат президентът Масуд Пезешкиан, председателят на съдебната власт Голамхосейн Мохсени-Еджеи и представител на Съвета на пазителите, избран от Съвета за целесъобразност.

Междувременно напрежението в региона остава високо заради серията ответни удари, а в ООН прозвучаха остри взаимни обвинения – Иран говори за "военно престъпление и престъпление срещу човечеството", докато САЩ и Израел защитиха операцията като "необходимост" и заявиха, че целта е да бъде спряна "екзистенциална заплаха".

