Путин: Смъртта на Хаменей е цинично убийство

По думите му то нарушава както нормите на човешкия морал, така и международното право

01.03.2026 | 13:24 ч.
Руският президент Владимир Путин нарече днес смъртта на Върховния лидер на Иран - аятолах Али Хаменей, и на членове на неговото семейство "цинично убийство", предаде Ройтерс.

"Моля, приемете моите най-дълбоки съболезнования във връзка с убийството на Върховния лидер на Ислямска република Иран, Сейед Али Хаменей, и членове на неговото семейство, извършено с цинично нарушаване на нормите на човешкия морал и на международното право", каза Путин в обръщение към иранския си колега Масуд Пезешкиан, разпространено от Кремъл.

Осемдедесет и шест годишният Хаменей загина при въздушен удар в рамките на започналите вчера атаки на Израел и САЩ срещу Иран.

"Хаменей ще бъде помнен като изключителен държавник, с огромен личен принос за приятелските руско-ирански отношения, които издигна до равнище на всеобхватно стратегическо партньорства", казва руският държавен глава, цитиран от БТА.

