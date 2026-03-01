Най-малко девет души бяха убити при протести в Пакистан след смъртта на Хаменей

Най-малко девет души са били убити, а много други - ранени, при сблъсъци на протестиращи с полицията в пристанищния град Карачи в Пакистан, след като демонстранти се опитаха да щурмуват консулството на САЩ, заявиха власти, цитирани от ДПА. Протестите избухнаха след оповестяването на смъртта на иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей.

"Получихме телата на най-малко девет души", посочи доктор Джасо Рам, говорител на болница в Карачи. Той допълни, че в момента повече от 25 души с наранявания от протестите са приети в болницата.

По неговите думи има вероятност броят на убитите да се увеличи.

Файсал Едхи, ръководител на една от най-големите спасителни служби в Карачи, потвърди, че негови служители са транспортирали най-малко седем тела в болницата.

Демонстранти, скандиращи антиамерикански лозунги, се отправиха към района на консулството на САЩ, където мнозинството от протестиращи се опита да нахлуе със сила в сградата на институцията.

Видеа, разпространени в социалните мрежи, показват как протестиращите чупят прозорци с пръчки и камъни. Полицията е отговорила със сълзотворен газ и удари с палки, за да разпръсне мнозинството и да предотврати евентуални щети по сградата на консулството.

Междувременно властите повишиха нивото на сигурност в столицата Исламабад. В новите мерки за сигурност влезе затварянето на всички пътища, които водят до така наречената "Червена зона", в чиито предели са разположени посолства и ключови правителствени институции, в това число и кабинетът на министър-председателя Шехбаз Шериф, пише БТА.