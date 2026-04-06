Истанбул решава проблема с бездомните кучета, събира ги всичките

Според новите правила всички агресивни или болни животни ще бъдат евтаназирани

06.04.2026 | 19:22 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Всички бездомни кучета трябва да бъдат събрани от улиците на Истанбул до края на май, разпореди местната окръжна управа, цитирана от сайта "Тюркийе тудей".

Валийството нареди на общините да приберат безстопанствените кучета и да ги поставят в приюти до края на следващия месец, като се позова на съображения за обществена безопасност и съществуващи правни задължения.

Директивата се основава на Закона за защита на животните и актуализирания регламент за неговото прилагане. Съгласно тази рамка бездомните или изоставени животни трябва да бъдат приемани от местните власти в приюти за животни, създадени или одобрени от общините. Според новите правила всички агресивни или болни животни ще бъдат евтаназирани. 

Текстът предизвика протести на любителите на животни, а активисти за правата на четириногите настояха за засилване на кампаниите за кастрация като алтернатива на масовото настаняване в приюти. В същото време обаче бяха изразени и опасения, свързани с нападения на бездомни улични кучета, инциденти и разпространението на бяс.

Наредбата на валийството на Истанбул определя и задълженията на местните администрации, като посочва, че общините са отговорни за събирането на бездомните животни и настаняването им в приюти. Окръжната управа призова общините да ускорят действията си по прибиране на безстопанствените кучета, настаняването им в приюти и гарантирането, че популацията ще бъде овладяна до края на май. Срещу местните администрации, които не изпълнят задълженията си, ще бъдат предприети правни мерки.

Турският министър на вътрешните работи Мустафа Чифтчи съобщи наскоро, че общо 75 процента от бездомните улични животни вече са събрани от улиците и кварталите в населените места в Турция и са настанени на подходящи за тях места. 
(БТА)

