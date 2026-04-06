Харалан Александров: Правителство между Борисов и Радев не е възможно

Правителство между Борисов и Радев не е възможно, смята социалният антрополог Харалан Александров. Той призна, че за него една от изненадите е била, че "Прогресивна България" е представила ортодоксална неолиберална програма.
"В момента е опасно да кажеш каквото и да е, изисква се много голям кураж да заявиш, че ще променяш нещо. Отново ще имаме парламент, в който не е възможно една сила да доминира, ще се наложи да се влезе в режим на договаряне, дори ако искате на търгуване. Налага се да се нормализират институциите, да се върне легитимността и доверието, което е фатално ниско", категоричен бе Хараланов пред Bulgaria ON AIR.
"Има много голям риск да загубим доверие не само в държавата, не само в институциите, но и в самите нас. Това ще е краят на България като общество. Твърде много инвестирахме в това да се саморазрушаваме, да се радикализираме, да се мразим", допълни той.
Според него Радев иска да бъде могъщ лидер, който да контролира процесите в страната и да следва неолиберална евроатлантическа линия.
"Костадинов говори много кротко, загрижено и казва ужасно радикални неща, но ги казва възпитано. По-морално и интелектуално зрелите политици имат дълбоко осъзнаване, че се движим по тънък лед и че сме близо до ръба. Според него българите на тези избори ще гласуват със страх и тревога. Светът стана много сложен, до голяма степен неуправляем. Страшно важна е държавата, нейните институции и тяхното добро функциониране. Моето усещане е, че целият наш елит, а в това число и европейският, се готви за вчера - за предишната война. И това много вдига тревогата, хората не го осъзнават директно. Основният фокус на вълненията около тази кампания е геополитиката. Никога не съм виждал по-леви студенти. Те говорят за големите международни корпорации. Има мощна левичарска вълна, която трябва да бъде овладяна", каза още социалният антрополог.
