Астронавтите от Артемида II творят история НА ЖИВО

Екипът на мисията „Артемида II“ влиза в историята и ще подобри предишния рекорд, поставен от мисията „Аполо 13“ през 1970 г. Очаква се те да го надминат с приблизително 4105 мили (6606 километра), когато достигнат най-голямото разстояние в това пътуване от Земята - 406 778 километра.

По-рано мисията на НАСА навлезе в гравитационната сфера на влияние на Луната, което означава, че космическият кораб вече се намира в близост до естествения спътник на Земята, където лунната гравитация е по-силна от земното притегляне.

Капсулата „Орион“ обикаля около Луната, след което ще направи обратен завой и ще се отправи обратно към Земята по т.нар. „свободна възвратна траектория“ - път за връщане, който ще отнеме около четири дни. Астронавтите започнаха този исторически ден с послание от покойния Джим Ловел, участвал в мисиите „Аполо 8“ и „Аполо 13“, който е записал съобщението малко преди смъртта си.

„Това е исторически ден и знам колко заети ще бъдете, но не забравяйте да се насладите на гледката“, чуха астронавтите от „Артемида“ в посланието на Ловел.

Докато преминават над обратната страна на Луната, четиримата членове на екипажа ще наблюдават досега скрити лунни територии.

Историческият характер на мисията, ръководена от Рийд Уайзман, се допълва и от няколко „първи“ в състава на екипажа.

Виктор Глоувър ще бъде първият цветнокож човек, който обикаля Луната, Кристина Кох - първата жена, а канадецът Джереми Хансън - първият неамериканец. По време на облитането ще има период от около 40 минути, в който всякаква връзка с „Артемида II“ ще бъде прекъсната, докато астронавтите преминават зад Луната.