Седмичен любовен хороскоп за 6 - 12 април

През новата седмица Марс ще бъде в секстил с Уран. Независимо дали срещаме нови романтични интереси или задълбочаваме дълги връзки, яснотата помага за растежа на връзката. Марс навлиза в знака на Овен, напомняйки ни да общуваме открито. Междувременно грижата за себе си също е важна.

Какво ви очаква според зодията в любовта, може да прочетете в любовния ни хороскоп за 6 – 12 април.

Овен

Огнената ви енергия копнее за движение, а любовта изисква действия с кураж и яснота. Марс, който е управляващата ви планета и който сега е в интимния сектор на картата ви, образува секстил с Уран, което подкрепя смелите разговори за личните нужди и усещането за собствена стойност. Споделянето на граници или признаването на скрит страх с партньора помага за изграждането на по-дълбока връзка.

Преминаването на Марс във вашия знак активира дома на идентичността и ви помага да водите с топлина връзката си. Луната в 11-и дом на приятелството изисква да балансирате социалните планове с финансовите си ресурси.

Телец

Скъпи Телци, промените ви подтикват към смели стъпки в любовта. Марс в 11-и дом и неговият аспект с Уран улесняват новите запознанства и социалното общуване. Енергията ви привлича правилните погледи по време на интересни събития или срещи с приятели.

Възползвайте се от тази енергия, ако търсите нова любов. Марс ще напомни на обвързаните представители на знака да забавят темпото. Отдайте се на романтични мигове, не бързайте да взимате решения и споделяйте желанията си.

Близнаци

През тази седмица любопитството ви се преплита с нуждата от дискретност. Огненият Марс влияе върху публичния ви образ и с Уран ви помага да разкриете точно толкова, колкото е необходимо, без да изпадате в излишни подробности.

Сега е моментът да заявите уверено любовните си цели, но да оставите опознаването да върви стъпка по стъпка. Социалният ви живот се оживява, тъй като Марс носи нови покани и интересни запознанства в средата ви. Луната пък изисква да намерите баланс между откритостта към света и нуждата от личен покой.

