IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 127

Александър Димитров пред Dnes.bg: Босилеград се обезлюдява, не виждам перспектива

Западните покрайни са жертва на една погрешна политика

06.04.2026 | 21:00 ч.
Снимка: БГНЕС

Трудностите на българите в Босилеград са част от нашето ежедневие. Опитваме да влияем или по някакъв начин да ги променяме, но не съм голям оптмист, защото Босилеград е пред обезлюдяване. Това каза пред Dnes.bg Това Александър Димитров, председател на сдружение "Глас" в Босилеград и гл. редактор на “ГласПрес".

„Младите хора бързо напускат родния си край – не виждат перспектива, че нещо може да се промени. Западните покрайни са жертва на една погрешна политика. Бих искал българската политика да има отношение. Песимист съм, нещата едва ли ще се променят в по-добра посока. Имаме нужда от внимание, отношение, присъствие”, каза още Димитров.

От 10 до 15 април ще се проведе Фестивалът на Великденското яйце в Босилеград.

„Предстои 33-тото издание на Фестивала на великденското яйце. Започна през 1994 година и не е прекъсван никога – и по време на бомбардировките над Сърбия, и по време на ковид също. Това е най-голямото събитие на Балканския полуостров – събира международни участници”, добави Димитров.

Александър Димитров допълни още, че в Босилеград се прави за пета година художествен пленер и две години фотопленер.

"Много държим да работим с младите хора. Колкото и да са малко, при тях е бъдещето".

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Александър Димитров Западни покрайнини Босилеград сърбия
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem