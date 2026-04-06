Александър Димитров пред Dnes.bg: Босилеград се обезлюдява, не виждам перспектива

Трудностите на българите в Босилеград са част от нашето ежедневие. Опитваме да влияем или по някакъв начин да ги променяме, но не съм голям оптмист, защото Босилеград е пред обезлюдяване. Това каза пред Dnes.bg Това Александър Димитров, председател на сдружение "Глас" в Босилеград и гл. редактор на “ГласПрес".

„Младите хора бързо напускат родния си край – не виждат перспектива, че нещо може да се промени. Западните покрайни са жертва на една погрешна политика. Бих искал българската политика да има отношение. Песимист съм, нещата едва ли ще се променят в по-добра посока. Имаме нужда от внимание, отношение, присъствие”, каза още Димитров.

От 10 до 15 април ще се проведе Фестивалът на Великденското яйце в Босилеград.

„Предстои 33-тото издание на Фестивала на великденското яйце. Започна през 1994 година и не е прекъсван никога – и по време на бомбардировките над Сърбия, и по време на ковид също. Това е най-голямото събитие на Балканския полуостров – събира международни участници”, добави Димитров.

Александър Димитров допълни още, че в Босилеград се прави за пета година художествен пленер и две години фотопленер.

Свързани статии Александър Димитров: Поканихме Кирил Петков да дойде с Ана Бърнабич в Босилеград

"Много държим да работим с младите хора. Колкото и да са малко, при тях е бъдещето".