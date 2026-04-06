Между патриотизма и страха: Млади войници се дистанцират от Тръмп за войната в Иран

Докато администрацията на Тръмп се стреми да върне "културата на войната" във войската, младите военнослужещи изразяват безпокойство и се подиграват онлайн относно потенциалното разполагане на войски в Иран.

Ако се вярва на публикациите от Белия дом, войната между САЩ и Израел срещу Иран изглежда като сцени от "Топ Гън", "Смело сърце" и "Дедпул" - или как едно момче от пети клас би си представило бой. Администрацията на Тръмп също така представи операция "Епична ярост" като видеоигра, заимствайки жаргона на поколението Z, за да опише въоръжените сили на САЩ като "заключени" в конфликта.

Подобно мачо позиране съвпада с желанието на министъра на отбраната Пийт Хегсет да върне "културата на воина" във войската. Бившият водещ на Fox News се е борил с DEI, "дебелите войски" и "брадатите" (войници с бради) и си е представял армия, пълна с "правилните хора", които отговарят на наложените от него стандарти за мъжественост.

Но поглед отвъд официалните канали показва, че поне някои военнослужещи, активни в TikTok с хаштага #MilitaryTok - не канализират войнствения манталитет на Тръмп и неговата администрация. Вместо това техните публикации предават уязвимост, тревожност и в много случаи се подиграват с перспективата за десант в Близкия изток.

Докато Тръмп флиртува с идеята за сухопътно нашествие, парадоксално обявявайки, че войната ще приключи "много скоро", и докато официалните източници дават оскъдни надеждни актуализации, тези публикации също запълват информационна празнина, макар и несъвършена. #MilitaryTok помогна на обществеността да гадае за движението на войските и да прецени морала, особено сред по-младите членове на поколение Z.

Като цяло, това е интимен, макар и мемифициран, разказ за конфликта между САЩ и Иран от гледна точка на тези, които може да се наложи да се бият в него.

Новобранците се подиграват със собствената си съдба, като се присъединяват по средата на войната или точно преди да започне

Член на Националната гвардия написа: "присъединявам се към армията по средата на война, защото съм #младеж". ("Young ho" в TikTok описва жена, която използва преки пътища, за да получи това, което иска; присъединяването към армията може да се разглежда като път към възможности, които не би имала у дома.)

"Приех YOLO твърде сериозно", гласи шеговитият надпис на друга млада жена, полагаща клетва в националната гвардия "посред война". Една потребителка беззвучно промълви реплики от драмата за войната в Персийския залив от 2005 г. "Jarhead" за това, че е "достатъчно глупава", за да подпише военен договор.

"Всичко това за BAH“, написа тя в надписа, визирайки жилищната помощ, давана на военнослужещите.

Някои военнослужещи също изразиха мислите си извън езика на меметата, фокусирайки се върху въздействието на разполагането на войски върху близките си.

Мъж в армията написа в TikTok, че скоро ще бъде на служба "и всичко, за което може да мисли", е бебето си. Ден след първия удар с дрон на САЩ срещу Иран на 1 март, жена в униформа написа за "саксофоните, които ставаха все по-силни, докато майка ми гледаше новините вчера, знаейки, че дъщеря ѝ е във войската". (В TikTok "саксофоните" се отнасят до момент на нарастващо напрежение и предстояща гибел, като саундтрак към трилър от 80-те.)

И докато в Близкия изток се разгръща война, диско парчето на The Village People "In the Navy" превзе #MilitaryTok.

В песента певецът Виктор Уилис трепетно ​​отговаря на вербовчик, който го подканва да се присъедини към флота: "Какво ще правя в подводница?" Този риф превзе приложението като военнослужещите пеят с устни и танцуват, може би показвайки собственото си колебание - или може би просто се забавляват. В едно видео, харесано повече от 55 000 пъти, морски пехотинец изрича думите беззвучно, докато драматично държи главата си в ръка.

"Когато наистина говорят за разполагането ни", написа той под клипа.

Млади потребители са използвали песента в TikTok, отбелязвайки присъствието на военни вербовчици в училищните кампуси, практика, която се възприема от академиците и застъпниците като хищническа.

Групата The Village People, която изнесе концерт на встъпването в длъжност на Тръмп (любовта на президента към YMCA е от златните мемета), се присъедини, публикувайки: "това поколение копнее за диско". Американският флот използва In the Navy за видеоклипове за набиране на персонал през 80-те години на миналия век с разрешение от групата, но реши да не го прави - песента отдавна се свързва с гей секс в ерата на "не питай, не казвай".

Представител на Blue Star Families, организация с нестопанска цел, която подкрепя семействата на военнослужещи и ветерани, написа в имейл, че вижда "смесица от хумор, житейски опит и реакции в реално време към текущи събития" в TikTok.

"Това, което се откроява, е как военнослужещите и ветераните от поколение Z са ангажирани; това е по-малко формална и по-лична перспектива, наслоена с ирония или черен хумор."

Тези публикации в #MilitaryTok, които използват "хумор на бесилката", докато спекулират за наземна инвазия, отразяват по-широки нагласи към войната: анкета на Pew, публикувана миналата седмица, установи, че 6 от 10 американци не одобряват начина, по който Тръмп се справя с конфликта, като 40% съобщават, че войната ще направи САЩ по-малко безопасни в дългосрочен план. Повече от 3500 души в Иран и 13 американски военнослужещи са били убити в конфликта.

Министерството на отбраната смята, че позитивните публикации за военния живот могат да бъдат по-ефективни от елегантно облечените военни вербовчици, които говорят по паркингите на търговски центрове и в училищните столове, обещавайки на тийнейджърите по-добър живот. Специалната група за набиране на персонал на Хегсет призова военни инфлуенсъри да рекламират този начин на живот, като плати на някои да посетят Вашингтон, за да отпразнуват 250-годишнината на армията миналата година.

"TikTok може да функционира като рекламни материали за военните", каза Джеремия Фавара, професор в университета Гонзага и автор на "Тактическо включване: Различие и уязвимост в рекламата на военните в САЩ", "но това е и извън техния контрол. Военнослужещите или ветераните могат да изразяват мнението си и да споделят неща, които всъщност не съответстват на PR и рекламната стратегия на военните."

Правилата на армията насърчават войниците и техните семейства да използват социалните медии, "за да останат свързани и да разкажат историята на армията". Има основни най-добри практики: не публикувайте и не харесвайте съдържание, което противоречи на кодекса за поведение на войника, като например неуважение към началниците или споделяне на чувствителна информация. Забранено им е да изобразяват тормоз, малтретиране, преследване или дискриминация. (Съобщава се, че случаите на тормоз в армията са се увеличили, след като Хегсет предложи да се откаже от реформите за военния тормоз.) Военноморските сили и военновъздушните сили напомниха на войските, че могат да обсъждат политика онлайн, стига да е ясно, че говорят от лична гледна точка. Много инфлуенсъри от #MilitaryTok с по-големи последователи поставят някаква форма предупреждението"не е свързан с Министерството на отбраната" в биографиите на профилите си.

Но тези насоки може да не успеят да отразят по-конфесионалните импулси на TikTok.

Военнослужещите, които размишляват за предстоящо разполагане на войски, често са залети с коментари, обвиняващи ги в нарушаване на Оперативната сигурност (OPSEC), официалният термин за "разпуснати устни потапят кораби". Цивилен стана популярен тази седмица заради неволно споделяне на (напълно непроверени) военни планове: стриптизьорката и инфлуенсърка от Сан Диего Чарм Дейз, която казва, че работи в клуб близо до американски военни бази, съобщи за приток на военнослужещи.

"Тъжно е, те са някак си депресирани", каза тя, преди да предположи, че са дошли за последна нощ на забавление преди разполагането на войските.

Също така може да е трудно за военнослужещите да приемат сериозно правилата на социалните медии, когато Белият дом съобщава актуализации за войната чрез мемета от Grand Theft Auto.

"Военните са много заинтересовани да поддържат чувство за почтеност и това се различава драстично от това, което прави администрацията", каза Роджър Щал, писател, продуцент и професор, който изучава пропагандата в Университета на Джорджия, пред The Guardian.

След като не успяха да постигнат целите за набиране на персонал през 2022 г., експертите се притесниха за бъдещето на въоръжените сили на САЩ. Но до 2025 г. военните бяха надхвърлили целите си за набиране на персонал. Тръмп и Хегсет поемат заслугата, но това започна по време на президентството на Байдън - и жените, а не мъжете, водеха скока. (През 2024 г. набирането на жени се увеличи с 18%, докато мъжете с 8%) Експертите отдават заслугата на рекламна кампания и създаването на курс, който помага на амбициозните военнослужещи да подобрят резултатите си на тестовете и да намалят телесното си тегло.

Въпреки това, поколение Z има не особено благоприятно мнение за военните. Анкета на Министерството на отбраната установи, че положителните нагласи към въоръжените сили сред кохортата са спаднали от 46% през 2016 г. до 35% през 2021 г. По-скорошна анкета от март, проведена от Gen Z Tracker на SocialSphere, консултантска компания за изследване на общественото мнение, установи, че 34% от получателите на информация от поколение Z категорично се противопоставят на войната в Иран; само 9% силно я подкрепят.

Днешните 18-годишни са родени през 2008 г. Не е трудно да се разбере защо по-младо поколение военнослужещи, което е познавало почти безкрайната американска война, може да се отдаде на нефилтрирани публикации. Както един военнослужещ, показан как хвърля патрулната си шапка от гняв, публикува в TikTok:

"POV: повярва на вербовчика си, сега съжаляваш за всичко"

TikTok е пространство за разкриване. Вдъхновява нов начин на изразяване сред военните, който може би е по-човешки.

Лиза Елън Силвестри, професор в Държавния университет на Пенсилвания и автор на "На фронта: Социалните медии в американската военна зона", е започнала да изучава темата по време на войната в Ирак.

"Социалните медии са интересни, защото се предполага, че са личен акаунт, но това, което открих от предишните си изследвания, е, че военнослужещите винаги са на служба, така че дори и да не публикуват в качеството си на войник, те все пак са възприемани като такива", обясни Силвестри. "Има тежест в това, защото да излезеш и да бъдеш критичен е наистина смело. Те могат да се сблъскат с някои реални материални последици, за да кажат: "Хей, това не е видът военна служба, за която се записах." Както при всяко нарушение, нарушаването на кодекса за поведение на военните в социалните медии може да доведе до дисциплинарни мерки."

TikTok е вид изповедалня: хоризонталният формат се усеща интимен, а алгоритъмът дава приоритет на личните клипове. Военнослужещите може да се чувстват по-комфортно в този формат, отколкото например в разцвета на Facebook или Twitter (сега X).

"TikTok е пространство за разкриване на истината. Вдъхновява нов начин на изразяване сред военните, който може би е по-човешки", каза Силвестри. "Подозирам, че военните няма да харесат това особено, защото от момента, в който някой се запише, той е дехуманизиран и се очаква да изпълнява заповеди."

Изглежда никой не е имунизиран срещу призива за танц в TikTok. Във видео, публикувано в началото на март, трима военнослужещи танцуват глупаво пред американска база.

"Америка, не се тревожи, идваме да спасим положението", гласи надписът. Най-горният коментар, харесан повече от 79 000 пъти и говорещ от името на по-песимистично настроената публика, гласеше: "Дори да е танцова битка, ние сме сготвени."