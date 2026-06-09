В България за година са отчетени над 100 смъртни случая след употреба на фентанил

В България между 2024 и 2025 г. са отчетени над 100 смъртни случая, свързани с употребата на синтетичния наркотик фентанил, се посочва в годишния доклад на Агенцията на ЕС за наркотиците, представен днес в Брюксел.

Хората, употребяващи наркотици в Европа, са изправени пред нови заплахи за здравето, се посочва в документа. Отбелязва се, че всяка седмица в ЕС се засича непознат досега наркотик и общият брой на наблюдаваните наркотични вещества вече надвишава 1050, включително силно действащи синтетични опиоиди. Агенцията предупреждава, че има опасност предлагането на наркотици да се разшири чрез продажбата на електронни цигари.

Според последните данни в ЕС за година са регистрирани най-малко 7600 смъртни случая заради свръхдоза. Водеща причина е употребата на опиоиди, като често жертвите са приемали и лекарства с производни на опиума или болкоуспокоителни. В доклада се препоръчва подобряване на достъпа до налоксон (противоотрова при употреба на опиоиди - бел. кор.) в домашни условия.

Пазарът на хероин в Европа е устойчив и не е засегнат от въведената забрана от талибаните в Афганистан през 2022 г. срещу отглеждането на опиумен мак, отчита докладът. Пакистан се превърна в източник на опиум и хероин, като през 2025 г. площите за отглеждане на мак там надхвърлят 9000 хектара и това се равнява на производството в Афганистан. Отглеждането на мак в Мианмар миналата година достигна най-високото равнище за последните 10 години - над 45 000 хектара, се посочва в документа.

Употребата на кокаин в Европа остава висока, като около 4,3 млн. европейци на възраст 15-64 години са засегнати, а броят на хората, постъпили за лечение по тази причина, продължава да нараства. Кокаинът е вторият най-разпространен наркотик сред хората, постъпили за първи път в специализирани програми за лечение за употреба на наркотици през 2024 г. и това е увеличение с 39 на сто спрямо 2018 година. Кокаинът е бил причина за всеки трети смъртен случай, свързан със свръхдоза, показват данните.

Обемът на задържания кокаин в Европа е спаднал до 330 тона през 2024 г. (при 419 тона през 2023 г.) и изводът е, че трафикантите преминават към по-малки пратки, за да избегнат разкриване.

Употребата на кетамин остава сравнително ниска, но броят на хората, постъпили на лечение за проблеми, свързани с това вещество, в последните години се е увеличил четири пъти.

При разпространението на канабис се наблюдава внос от САЩ и Канада, където има свръхпроизводство. Според оценките 24,9 млн. европейци на възраст 15-64 години са употребявали това растение в последната година. Отчита се, че Чехия, Германия, Люксембург и Малта разрешават ограничено отглеждане на канабис в домашни условия, а в Нидерландия растението се продава в специализирани кафенета.

(кор. на БТА Николай Желязков)