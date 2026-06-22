Пореден руски блогър възропта: Страната е свършена ВИДЕО

Един от най-влиятелните руските блогъри Евгений Голман записа тревожно видео съобщение, в което призова руските граждани спешно да купуват продукти от първа необходимост и да се подготвят за най-лошия сценарий тази есен.

Той разкритикувал изявленията на служители от руското Министерство на отбраната и Кремъл, които продължават да съобщават, че "всичко върви по план".

Според него реалната ситуация в руските региони вече е излязла извън контрол

Поради пълната липса на дизелово гориво и бензин в Сибир и Далечния изток, селскостопанският сезон е напълно нарушен, а местните власти не са в състояние да се справят с кризата. На фона на скорошните ракетни изстрелвания по обекти в Руската федерация, военният кореспондент директно посъветва руснаците да разчитат само на себе си.

"Страната е свършена... така че запасете се с елда и масло. Виждате ли какво се случва в Иркутск: няма дизелово гориво, няма сеитба. Видяхте ли и речта на министъра на икономиката в Якутия? Беше просто ужасна! А ето ни всички танцуваме, така че, момчета, нека се запасим: сол, кибрит, храна. Приготвяме се за есента. Казах ви през пролетта: засадете картофи, защото това е всичко, което ще ядем: пържени, варени, с кора, по селски. Това са последствията от това, което ни казват... Хора, никой няма да се бие! Срамувам се, че правителствени служители се представят за герои на Русия и ни казват, че всичко е прекрасно. Не всичко е! Спрете да лъжете!", настоя Голман.

«Закупайте, соль, спички, тушенку. В стране полное очко» Z-блогер Евгений Гольман уже все понял, и готовит россиян к экономическому краху. При этом он же продолжает поддерживать войну, которая до всего этого довела. pic.twitter.com/KGx3Mf6Hia — Кубанская Народная Республика (@kuban_republic) June 22, 2026