Пет жертви след украинска атака срещу Воронеж ВИДЕО

Петима души са загинали в резултат на ракетна атака на украинските въоръжени сили срещу Воронеж, съобщи губернаторът на Воронежска област. Според него няколко десетки души са потърсили медицинска помощ, повечето от които са били изпратени по домовете си след получаване на лечение, пишат от Meduza.

Гусев също така съобщи, че промишлено съоръжение на левия бряг на града е понесло най-големи щети, тъй като там е избухнал пожар. Пожарът е потушен и отстраняването на отломките продължава. Роспотребнадзор (Федералната служба за надзор върху защитата на правата на потребителите и човешкото благополучие) заяви, че не са открити повишени концентрации на опасни вещества във въздуха.

Воронеж.

После удара по заводу образовалась дыра, и работники находились на своих рабочих местах. Предприятие занимается производством комплексов "Панцирь", а также комплектующих для ракет "Искандер-К" и Х-101. Наверное "хохлы" теракт устроили? pic.twitter.com/rQOUfDLGIP — L.ik Rod (@Fulltest_L) June 22, 2026

Губернаторът не уточни за кое предприятие говори.

Падащите отломки са повредили фасадите и прозорците на 10 жилищни сгради. Покривите са повредени в шест частни домове.

"За съжаление, атаката за пореден път потвърди, че предупрежденията за различни заплахи са написани с кръв. Повечето от работниците на завода са успели да стигнат до убежището и въпреки значителните щети по сградата са останали невредими. Тези, които са пренебрегнали предупреждението за ракета, са били ранени, както вътре в завода, така и извън него", заяви губернаторът.

Ракетен удар срещу Воронеж е извършен следобед на 22 юни. Според OSINT анализатори, украинският удар е бил насочен към главната сграда на завода за полупроводникови прибори "Сборка". Генералният щаб на украинските въоръжени сили потвърди атаката срещу завода. Това предприятие, обект на западни санкции, произвежда електроника за ракети "Искандер" и Х-101 и системи за противовъздушна отбрана "Панцир-С1".

У нас тут вкусняшка проісходіт (с). У Воронєжі ракети атакували завод напівровідникових приладів «Сборка». На місці влучання масштабна пожежа. Підприємство, зокрема, виробляє «Панцир», деталі до ракет Іскандер-К та Х-101. pic.twitter.com/K2u0mdo4gO — Serhii Sternenko (@sternenko) June 22, 2026