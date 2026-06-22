Киър Стармър призна поражението си, времето му било изтекло СНИМКИ

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Премиерът Киър Стармър обяви, че подава оставка от поста си. Той говори за постиженията си в избирането на лейбъристите в изявление пред известната черна врата на номер 10, съобщават британските медии.

Но Стармър призна, че времето му е изтекло. "Знам, че въпросът, който се задава сега, не е кой е в най-добра позиция да промени Лейбъристката партия. Въпросът, който моята партия задава сега, е дали аз съм в най-добра позиция да водя към следващите общи избори.“

"Приемам този отговор с добро око... ето защо ще подада оставка като лидер на Лейбъристката партия", каза Стармър и добави, че заместник ще бъде избран преди лятната ваканция на Камарата на общините на 16 юли.

Близки колеги се бяха събрали отвън на улицата, за да гледат как ще бъде съобщена новината. "Променихме партията си“, каза в изявлението си Стармър.

Анди Бърнам, който събра огромна подкрепа от депутатите от Лейбъристката партия, откакто се представи на частичните избори в Мейкърфийлд миналата седмица, трябва да положи клетва в Камарата на общините в 14:30 часа британско време.

Предаване на властта

Стармър добави, че ще направи всичко възможно, за да осигури организирано предаване на властта и ще даде пълната си подкрепа на своя наследник.

Те знаят, продължава той, че наследяват Великобритания, която е по-силна и по-справедлива от преди две години.

Стармър благодари на приятелите и колегите си, които са били до него в продължение на шест години, както и на персонала на номер 10 и на "изключителната държавна служба“.

Стармър казва, че след като напусне "най-важната работа в страната“, ще отдели повече време да бъде "най-добрият съпруг, който мога, на моята фантастична съпруга Вик, която беше скала до мен в добри и лоши времена“.

"И да бъда най-добрият баща, който мога", добави премиерът, цитиран от ВВС.

Стармър добави, че тази сутрин е разговарял и с крал Чарлз III, за да го информира за решението си.

разговарял с краля тази сутрин, за да го информира за решението си да подаде оставка.

Той е поискал от Националния изпълнителен комитет на Лейбъристката партия да изготви график, като номинациите за ръководството ще бъдат отворени на 9 юли и ще бъдат завършени до лятната ваканция.

Това ще означава, че нов лидер ще бъде на поста си преди завръщането на парламента през септември.

Дотогава Стармър ще остане на поста си министър-председател.