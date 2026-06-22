Жега във Франция: Затворени училища и ограничена консумация на алкохол

Властите във Франция поставиха над една трета от страната под червена тревога за горещини, отмениха някои спортни събития на открито и ограничиха консумацията на алкохол на националното събитие Fête de la Musique на фона на прогнозата за жестока гореща вълна, която ще повиши температурите над 40°C, пише The Guardian.

В неделя бяха издадени предупреждения за горещини от ниво 1 или 2 за около 53 милиона души, малко над 75% от населението. Рекордните 35 от 96-те континентални департамента на страната бяха поставени под червена тревога за опасност за живота, а други 45 под оранжево предупреждение.

Френският министър на екологията Матийо Льофевр заяви, че още 14 департамента ще бъдат под червена тревога днес.

"Много високи температури се задават в дългосрочен план“, като гореща вълна с изключителна тежест и продължителност вероятно ще счупи месечни и евентуално исторически рекорди", се казва в съобщението на Националната метеорологична служба Météo-France.

Според предупреждението, от понеделник градусите ще се повишат до 42°C или повече. Очаква се националният топлинен индекс, средна стойност на дневните и нощните максимуми в 30 метеорологични станции в цялата страна, да достигне най-високото си ниво досега, добавиха синоптиците.

Затворени училища

Френският министър на образованието Едуар Жефре съобщи, че над 800 училища в цялата страна вече са обявили, че няма да отворят в понеделник заради горещините, докато други 1800 пренасрочват часовете и изпитите в края на годината.

Жан Кастекс, ръководителят на държавната железопътна служба SNCF, посъветва "по-уязвимите пътници“ да избягват пътуването с влак и да отложат пътуванията, ако е възможно, като предупреди, че климатичните системи и друга железопътна инфраструктура са "силно изпитани“ от условията.

Жеги в Италия, Белгия, Великобритания

Топлинната вълна не се ограничава само до Франция. В Италия властите разшириха предупрежденията за горещини от седем на осем града в северните и централните части на страната, от общо 27 града, наблюдавани на национално ниво от здравното министерство.

В Испания националната метеорологична агенция Aemet издаде червени предупреждения за северните региони. Прогнозират се температури между 40°C и 42°C в големите речни долини и вътрешните райони като Андалусия и Естремадура, като до вторник те ще се повишат до близо 44°C.

Във Великобритания Метеорологичната служба заяви, че парещата жега може да продължи поне до четвъртък, което предизвиква здравни предупреждения и опасения за уязвимите хора. Синоптиците заявиха, че има "нарастваща увереност“, че тази седмица може да счупи рекорда за най-високата юнска температура във Великобритания от 35,6°C, който беше поставен в Саутхемптън през 1976 г.

Очаква се температурите в Белгия да бъдат "най-високите, регистрирани“ през следващата седмица, предупреди Дейвид Дехенау, ръководител на прогнозите в метеорологичния институт IRM, цитиран от AFP.