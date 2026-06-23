НАТО се готви за войни, водени от AI дронове, които ще съперничат на ядрените оръжия

НАТО се готви за войни, които ще се водят от рояци от хиляди дронове, контролирани от изкуствен интелект, твърди висш генерал от НАТО.

Откакто Русия нахлу в Украйна през 2022 г., както дроновете, така и технологиите с изкуствен интелект се развиват със светкавична скорост.

Сега НАТО се опасява, че двете технологични направления ще бъдат комбинирани и използвани в масов мащаб.

Генерал-майор Константин-Адриан Чолпоня, който представлява Върховния главнокомандващ на съюзническите сили по трансформация (SACT) в Европа, заяви, че отбранителният блок трябва да се адаптира към тази форма на война през следващите пет години.

Еволюция на дронове

"Следващият етап от еволюцията на дроновете ще бъдат атаки от типа "рояк“, когато нямате един или два, десет или двадесет, а имате хиляди дронове, командвани от една точка, независимо дали това е човешки или просто дрон-майка", казва пред Тhe Times Чолпоня.

Чолпоня, офицер от специалните сили, служил в румънската армия по целия свят, казва, че тези рояци дронове ще имат такава разрушителна сила, че биха могли да съперничат на ядрените оръжия, развитие, което според него е едновременно "плашещо и успокояващо“.

"Интегрираните роботизирани и автономни системи по суша, въздух и море са много по-трудни за защита. Това предизвиква преобладаващото военно мислене, като комбинира маса и прецизност. Възпирането срещу агресивни държави може да стане по-силно, защото цялото конвенционално смятане се превърна в игра с нулев резултат", споделя генералът.

"Нациите без този тип [роечна] технология ще бъдат принудени да се присъединят към организация за сигурност или да приемат условията на агресор“, предупреди той.

Ролята на AI

Изкуственият интелект вече се интегрира във войната с дронове. По-рано този месец New Scientis съобщи, че напълно автономни дронове без човешки надзор са успели да убият руски войници на бойното поле за първи път.

Инцидентът, за който производителят на дронове Александър Кохановски заяви, че се е случил преди две години, е включвал квадрокоптери, програмирани да летят към фронта и да изминават до три мили за 10 минути, преди да се задейства "режим Терминатор“, който задейства модел, който търси и прихваща цели.

"Просто го пускаме и знаем, че всичко ще бъде мъртво – всичко, което ще бъде намерено там в тази конкретна област, ще бъде мъртво. Няма никаква връзка с дрона, не можете да видите видеото, нищо… Всичко, което види, ще бъде убито", казва пред изданието Кохановски.

Резултатът от тази атака беше разследван от дронове, управлявани от хора, които установиха, че машината, задвижвана от изкуствен интелект, е унищожила "няколко войници [и] един камион“.

През нощта шестима души бяха ранени при руски въздушни удари срещу Украйна, докато продължаващата руска горивна криза се задълбочи в части от Сибир.

Ударите дойдоха след украинска атака срещу завод за производство на електроника за ракети в граничната с Русия Воронежска област в понеделник, при която загинаха петима души и бяха ранени десетки, според местния губернатор.

Русия и Украйна продължиха да си разменят удари, докато войната навлезе в пета година.

Разходи за отбрана

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски потърси подкрепа от западните съюзници за мирно споразумение, като същевременно настоява за бързо приемане в Европейския съюз.

Войната на Русия срещу Украйна накара Европа да увеличи разходите за отбрана и да си партнира с Киев за евентуално производство на дронове. Конфликтът подтикна Швеция и Финландия, доскоро членове на ЕС, но не и на НАТО, да се присъединят към алианса.

Чуждестранни изтребители ескортираха руски стратегически ракетоносни бомбардировачи по време на 16-часовия им полет, който включваше презареждане с гориво във въздуха в неутралната зона над Баренцово и Норвежко море, съобщи руското министерство на отбраната във вторник.

Русия граничи с членовете на НАТО Норвегия и Финландия. Министерството на отбраната не предостави подробности за произхода на чуждестранните самолети.