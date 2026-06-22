IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 14

Украински дронове над Москва затвориха временно летищата

Унищожени са 59 дрона над столицата

22.06.2026 | 07:16 ч. 9
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Дронове, насочени към Москва затвори временно четирите летища в града. Руската противовъздушна отбрана прихвана множество дронове над столицата. Кметът Сергей Собянин съобщи в Telegram, че 59 дрона, насочени към града, са били унищожени.

Собянин не уточни произхода на дроновете, но Киев редовно изпраща дронове в Русия в отговор на московските бомбардировки над украински градове. 

Властите обявиха в 5:39 ч. местно време, че четирите летища са отворени отново.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Русия Украйна война дронове
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem