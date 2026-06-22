Украински дронове над Москва затвориха временно летищата

Дронове, насочени към Москва затвори временно четирите летища в града. Руската противовъздушна отбрана прихвана множество дронове над столицата. Кметът Сергей Собянин съобщи в Telegram, че 59 дрона, насочени към града, са били унищожени.

Собянин не уточни произхода на дроновете, но Киев редовно изпраща дронове в Русия в отговор на московските бомбардировки над украински градове.

Властите обявиха в 5:39 ч. местно време, че четирите летища са отворени отново.