Беларуските "киберпартизани" пренасят борбата в Русия

Беларуската антирежимна група "Киберпартизаните" пренасочва фокуса си от режима на Лукашенко и все по-често насочва действията си срещу Русия. Основана след изборите през 2020 г., групата придоби известност, като през 2022 г. наруши работата на Беларуските железници, възпрепятства движението на руски войски и разкри архиви на КГБ. Говорителката Юлиана Шеметовец заяви, че стратегията им вече дава приоритет на руски цели, които са по-трудни, но от съществено значение за суверенитета на Беларус. Те се стремят към "разрушителни операции" срещу Русия, като използват изкуствен интелект за мащабиране на усилията си, въпреки постоянните опити за проникване от страна на беларуските разузнавателни служби, пише за Forbes журналистът Дейвид Кириченко. Това киберсъпротивително движение е част от по-широко движение, включващо беларуски доброволци, които се сражават в Украйна и вярват, че поражението на Русия е от решаващо значение за свободата на Беларус.

Беларус послужи като отправна точка за мащабната руска инвазия в Украйна през февруари 2022 г. Четири години по-късно една от най-известните антирежимни групи в страната все по-активно пренася борбата обратно в Русия.

Някои беларуси взеха оръжие и се присъединиха към подразделения, които се сражават за Украйна. Други се включиха в движение за цифрова съпротива. Известна като "Киберпартизаните", групата прекара последните пет години в атаки срещу режима на Александър Лукашенко, а напоследък – и срещу самата Русия.

Основани след оспорваните президентски избори в Беларус през 2020 г., "Киберпартизаните" се превърнаха в една от най-известните групи за киберсъпротива в Източна Европа. Сред най-известните им операции са прекъсването на работата на Беларуските железници през 2022 г., което затрудни придвижването на руските войски по време на инвазията в Украйна, разкриването на документи, свързани с КГБ, и кибероперации срещу държавни институции.

Беларуските разузнавателни служби също продължават да се опитват да проникнат в групата и да я дезорганизират.

"Киберпартизаните" действат рамо до рамо с по-широко беларуско движение за съпротива, което включва полк "Кастуш Калиновски" – подразделение от беларуски доброволци, които се сражават за Украйна.

За много беларуски доброволци войната е нещо повече от защита на Украйна. Те виждат поражението на Русия като предпоставка за политическа промяна в собствената си страна.

В Минск заплахата се възприема сериозно.

Според Алеся Рудник, директор на беларуския аналитичен център „Център за нови идеи“, беларуските власти са завели стотици наказателни дела срещу граждани, обвинени в подкрепа на Украйна, и са насочили вниманието си към активисти, участващи в документирането на военни действия и подпомагането на беларуските доброволци.

Дейността на групата се развива на фона на нарастващото напрежение между Киев и Минск. През юни беларуските опозиционни лидери предупредиха, че Минск преминава към военно положение чрез увеличаване на военните разходи, разширяване на набирането на кадри и по-дълбока интеграция с руската отбранителна промишленост.

В същото време украинският президент Володимир Зеленски отправи публичен ултиматум към Лукашенко, като поиска премахването на инфраструктурата, която според Украйна помага за насочването на руските атаки с дронове.

Политическият анализатор Балаж Ярабик изтъкна в есе от 17 юни за "Карнеги Политика", че по-твърдата позиция на Киев спрямо Беларус отразява усилие да се оформи бъдещият ред в областта на сигурността в Източна Европа и да се противопостави на опитите за нормализиране на отношенията с режима на Лукашенко.

За много беларуски опозиционни групи Русия се превърна в основното предизвикателство за бъдещето на страната.

Засега вниманието на "Киберпартизаните" е насочено изцяло към Москва.