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Песков: Невъзможно е да се полагат усилия за разрешаване на конфликта, докато се води война

Русия високо оценява усилията на САЩ

25.06.2026 | 13:42 ч. 17
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Съединените щати не биха могли да положат такива усилия за разрешаване на конфликта в Украйна, ако самите те бяха въвлечени във войната. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков пред репортери, предава ТАСС.

"Невъзможно е да се полагат такива усилия, докато се води война от едната страна. И, разбира се, знаем, че преговарящият екип на САЩ разбира това отлично и е напълно наясно с него. Това е нашата отправна точка", каза Песков, коментирайки съобщения в украинските медии, че президентът на САЩ Доналд Тръмп уж е разрешил на Киев да нанесе удар дълбоко в Русия.

Песков добави още, че Русия високо оценява усилията на САЩ за разрешаване на конфликта в Украйна.

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"Изключително сме благодарни и високо ценим тези на САЩ усилия за съдействие за намиране на решение в Украйн", отбеляза Песков.

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