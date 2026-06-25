Нов скандал с РСМ: България застрашила сигурността на Християн Мицкоски и семейството му?

Нов дипломатически скандал се развихря между България и Република Северна Македония. От ВМРО-ДПМНЕ твърдят, че страната ни е разпространила публично дипломатическа информация, която може да представлява заплаха за сигурността на Християн Мицкоски и семейството му.

Управляващата партия ВМРО-ДПМНЕ публикува изявление на сайта си, в което обвини лидера на СДСМ Венко Филипче, че не е реагирал на това, което според тях е дипломатическият скандал, причинен от публикуването на дипломатическа нота от българските власти, която според партията съдържа чувствителна информация, свързана със сигурността на премиера Християн Мицковски и семейството му.

ВМРО-ДПМНЕ твърди, че документът, публикуван в социалните мрежи, съдържа информация за служебни превозни средства, имената на пътниците, мястото, където се е намирало семейството на премиера, както и радиочестотата, използвана от охраната.

Според партията това е дипломатически прецедент, който, както заявяват, е нарушил пряко сигурността на държавното ръководство. Те също така посочват, че все още няма официално извинение от София за случая. ВМРО-ДПМНЕ заявява, че мълчанието на Филипче и СДСМ повдига въпроси относно отношението им към, както заявяват, действията на българските власти и техните политически приоритети.

"Политическите съратници на Филипче, българските власти начело с Румен Радев, които ни отричат ​​македонската ни идентичност, език, история и култура, създадоха дипломатически прецедент, като издадоха дипломатическа нота, която директно нарушава сигурността на семейството на президента Мицкоски", пишат от партията. "Документът, за който все още няма извинение от официална София, беше публикуван в социалната мрежа Facebook, като ясно показва подробности за информация за служебни превозни средства, имената на пътниците, местоположението на семейството на президента Мицкоски, както и радиочестотата, на която са комуникирали охранителите. А вместо осъждане, Филипче и СДС мълчат, което допълнително повдига сериозни въпроси относно тяхната политическа последователност и приоритети. Дали Филипче мълчи заради близостта си с българските си съратници?"

От ВМРО-ДПМНЕ отбелязват, че въпреки подобни действия, "които са част от по-широкия политически натиск върху Македония", страната ще продължи по пътя си на европейска интеграция, независимо от външния натиск и предизвикателства.

МВнР отрича да е застрашило Мицкоски

В изявление, изпратено до български медии, българското външно министерство заяви, че информацията, циркулираща в обществеността тези дни, се отнася до вербална нота от 6 януари тази година и е за отдавна отминали събития. Такава информация, добавят от МВнР, не може да се разбира като основа за заключения, че има непосредствена заплаха за сигурността на гражданите на България или друга държава.

Българското външно министерство отрича да е споделяло дипломатическа нота, свързана с посещението в България на съпругата и по-малкия син на премиера Християн Мицковски, пишат от македонското издание 360Stepeni.

"Към този момент тази информация не може да се разбира като основа за заключения, че има непосредствена заплаха за сигурността на гражданите на България или друга държава. Министерството на външните работи отдава голямо значение на защитата на дипломатическата кореспонденция и стриктно се придържа към установените международни правила и практики в тази област", ​​казват от българското министерство.

Говорейки за отношенията със София, премиерът Христиан Мицкоски заяви вчера, че е издадена дипломатическа нота относно няколкодневния престой на съпругата му и по-малкия му син в Пампорово, България, в началото на годината. Той каза, че вече е информирал партньорите от НАТО за случая, защото издаването на дипломатическата нота, както каза, застрашава безопасността на семейството му.

След изявлението си, българският посланик Желязко Радуков беше извикан вчера в Министерството на външните работи и външната търговия в Скопие и от него беше поискано обяснение и щателно разследване от София на публикуването на дипломатическата нота за пътуването на семейството на Мицкоски до Пампорово.

Македонският външен министър Тимчо Муцунски оцени, че подобно поведение е неприемливо съгласно международното право в отношенията между две държави, независимо дали съществува напрежение между тях.