Жертвите във Венецуела се увеличават - стигнаха 164

Броят на загиналите от земетресенията, които разтърсиха Венецуела снощи, вече е 164, съобщи временният президент на Венецуела Делси Родригес, цитирана от Reuters.

Изминаха около 12 часа, откакто две земетресения удариха Венецуела малко след 18:00 ч. местно време в сряда, засягайки множество райони, включително столицата Каракас. Около 700 са ранени след двата труса с магнитуд 7,2 и 7,5.

Изпълнителният директор на Службата на ООН за проектни услуги Хорхе Морейра да Силва казва, че информацията сочи "значителна загуба на човешки живот, широко разпространени наранявания и сериозни щети на домове и жизненоважна инфраструктура" в Каракас и на други места.

Ла Гуайра е определена за "зона на бедствие"

Родригес заяви в актуализацията си рано в четвъртък, че общият брой на жертвите не включва данни от щата Ла Гуайра - който тя заяви, че е най-засегнат и го нарече "зона на бедствие".

Изображенията от Ла Гуайра показват развалини от паднали сгради, включително срутен хотел.

Репортерката на BBC Ванеса Силва казва, че са съобщени щети в различни щати на Венецуела, като същевременно са изразени опасения относно получаването на информация, предвид състоянието на електропреносната мрежа на Венецуела.

Страх от вторични трусове в Лос Палос Грандес

"Как да се върнеш към такъв живот? Това е като от филм - никога не съм виждала нещо подобно през живота си... когато стигнах тук [в Лос Палос Грандес], бях в шок", казва жена, седнала на стъпалата на площад, която дори не се опитва да заспи.

Часът е малко след 5:00 сутринта местно време. В Каракас, в Лос Палос Грандес - жилищен район, където сгради са се срутили - стотици спят (или се опитват да спят) на площади, по улиците или в превозни средства, паркирани по алеите.

Могат да се видят хора да лежат на земята с чаршафи, които са успели да изнесат от домовете си - има голям страх от вторични трусове.

Други семейства държат домашните си любимци в ръцете си.

Много хора тук наблюдават спасителните операции и чакат новини за своите близки, които може да са останали в капан под развалините. Някои коли са блокирани.

Това е един от най-засегнатите райони на Каракас.

Кметът на община Чакао, Густаво Дуке, съобщава за най-малко 11 смъртни случая към момента.