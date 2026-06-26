Жега: Швейцария с рекорд за юни, болниците в Париж са претоварени

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В Швейцария днес бе подобрен националният рекорд за най-висока температура през юни. В Базел бяха измерени 38 градуса по Целзий, с което за първи път в страната за месец юни бе прехвърлена границата от 37 градуса, предаде Франс прес.

Предишният рекорд от 36,9 градуса датира от 1947 г. и също е бил измерен в Базел. Рекордни за юни температури бяха отчетени в шест метеорологични станции в северната част на страната.

Федералната служба по метеорология и климатология очаква горещата вълна да отслабне идния понеделник в районите северно от Алпите, а на юг - вероятно във вторник. Дотогава обаче синоптиците предупреждават, че предстоят още дни с екстремни температури.

В Германия парламентът съобщи, че в събота и неделя стъкленият купол и покривната тераса на сградата на Райхстага в Берлин ще останат затворени за посетители поради високите температури.

Във Франция от днес парижката полиция обяви, че въвежда временна забрана за консумация на алкохол на обществени места. Мярката има за цел да ограничи рисковете за здравето, свързани със съчетаването на високите температури и употребата на алкохол на открито, съобщи БТА.

"Консумацията на алкохол при силно слънце може да има ужасни последици", предупреди полицията.

Болниците в Париж и околностите са достигнали точката на насищане в условията на рекордна гореща вълна, предупредиха френските власти.

„Достигаме точката на насищане в болничните заведения“, заяви парижкият полицейски префект Патрис Фор. Той допълни, че „броят на хоспитализациите продължава да се увеличава“.