Енергиен експерт: Имаме достатъчно ток и изнасяме много

Двата енергоблока на АЕЦ "Козлодуй" продължават да работят с планираното натоварване въпреки рекордно ниските нива на река Дунав.

На този фон в Румъния и Унгария има криза, тъй като се наложи да ограничат работата на АЕЦ "Черна вода" и АЕЦ "Пакш".

"Ако нивото на река Дунав продължи да спада, може да се наложи намаляване на работата, но е малко вероятно. Да се надяваме, че няма да спадне по-надолу. Когато през 50-те години на миналия век са търсели площадки за АЕЦ, само 2 са били на Дунава", заяви енергийният експерт Явор Куюмджиев в "България сутрин".

Според него

ръководството на АЕЦ "Козлодуй" трябва да бъде поздравено,

че спазва технологичните изисквания и се справя със ситуацията.

"В цяла Европа плащат цена от климатичен характер. Във Франция много централи спряха и това се отразява върху цените на електричеството. И централите в Сърбия, които са свързани с Дунава, спират. Ако тази ситуация продължи още известно време и АЕЦ "Козлодуй" намали мощностите, имаме един изход да активираме допълнителни блокове на държавния ТЕЦ. АЕЦ произвежда близо 40% от електроенергията. Без АЕЦ единственото спасение са ТЕЦ-овете", допълни той за Bulgaria ON AIR.

По думите му имаме достатъчно електроенергия и изнасяме страшно много.

"Превърнахме се в батерията на цяла Европа. Помагаме на всички наоколо, най-вече на Гърция и Румъния. Имаме огромно количество слънчеви централи и батерии, нашите съседи нямат. В Унгария има почти нулеви. Ние сме на трето място в абсолютни стойности в Европа. Ако се сметне в инсталирани батерии на глава от населението сме на първо място в света", посочи гостът.

"Държавата мародерства АЕЦ и ги лишава от пари, печалби и възможност да се развиват. Ще изхарчим пари да видим дали има газ - ако има, България ще притежава 33% от правата върху добив на този газ", каза още той.