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Контролираните от Русия части от украинската Херсонска област останаха без ток

В Севастопол - най-големия град на Кримския полуостров, електроподаването е ограничено

26.06.2026 | 08:41 ч. 3
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Електроподаването в контролираните от Русия части от украинската Херсонска област е частично или напълно спряло, съобщи тази нощ назначеният от Русия губернатор Владимир Салдо, без да оповестява подробности, предаде Ройтерс.

В Севастопол - най-големия град на Кримския полуостров, който Русия анексира през 2014 г., електроподаването е ограничено, за да се избегне претоварване на мрежата, след като Украйна нанесе удари с дронове. Украинските атаки предизвикаха и криза с горивата.

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Назначеният от Русия губернатор на Крим Сергей Аксьонов вчера заяви, че броят на влаковете, пътуващи  към полуострова, който е популярна лятна дестинация за руските туристи, постепенно ще бъде намален. По-рано Аксьонов обяви, че детските летни лагери в Крим се отменят.
(БТА)

 

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Тагове:

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