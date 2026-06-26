СЗО предупреждава за риск от разпространение на ебола в Южен Судан

С над 1000 потвърдени случая и над 260 смъртни случая, настоящата епидемия от ебола в Демократична република Конго вече се е разпространила в съседна Уганда. Сега СЗО оценява, че има голяма вероятност тя да достигне и Южен Судан, според моделиращо проучване, публикувано в The Lancet.

Редкият щам на вируса Бундибуджо вече е достигнал Уганда, където са регистрирани 20 потвърдени случая, два потвърдени смъртни случая и един вероятен смъртен случай.

Потенциална опасност

Южен Судан се счита за следващия най-рисков, като изследователите предупреждават, че има "една от най-слабите инфраструктури за обществено здраве в региона“, посочвайки пропуски в управлението на случаите, проследяването на контактите, безопасното погребение и граничното наблюдение.

"Южен Судан трябва да продължи да засилва превенцията и контрола на инфекциите, капацитета за бързо реагиране и трансграничното наблюдение“, казаха изследователите, цитирани от Euronews.

Други съседни страни, Руанда и Бурунди, остават със сравнително нисък риск от заразяване с ебола.

"При липса на ваксина срещу щама Бундибуджо съседните страни трябва да въведат мерки за обществено здраве сега, като гранично наблюдение, проследяване на контактите и практики за безопасно погребение“, казаха авторите, призовавайки властите да засилят отговора си.

Изследователите също така изчислиха, че епидемията е започнала да се разпространява в общности в регион, който вече е дестабилизиран от конфликти, разселване и ограничен достъп до здравеопазване, и е останала незабелязана в началото на април 2026 година, около шест седмици преди официалното ѝ идентифициране от СЗО и обявяване за извънредна ситуация в общественото здравеопазване.