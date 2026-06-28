Как Русия е проникнала в iPhone на дисидент с помощта на забранена израелска технология

През 2021 г. израелският доставчик на технологии за полицията Cellebrite обяви, че повече няма да продава на Русия своята технология, която позволява проникване в заключени телефони и бързо извличане на данни. По това време компанията беше подложена на остра критика, след като руското правителство използва технологията ѝ, за да претърси телефона на Любов Собол – известна фигура от опозицията и съюзник на Александър Навални – в края на 2020 г.

Но само няколко месеца след влизането в сила на забраната следователи от Москва са използвали технологията на Cellebrite, за да претърсят iPhone-а на руския опозиционен политик Андрей Пивоваров, според анализ на Citizen Lab към Университета в Торонто и документи от правния екип на Пивоваров.

Доказателствата, че Русия е продължила да използва технологията на Cellebrite срещу друг известен руски активист толкова скоро след случая със Собол, сочат, че компанията не е успяла да спре използването на устройствата си за извличане на данни от Кремъл. Това не е първият признак, че Cellebrite няма пълен контрол над продуктите си; през 2022 г. израелското издание Haaretz съобщи, че следователите на Кремъл открито са заявили, че използват инструментите на Cellebrite, пише Томас Брюстър, редактор във Forbes.

Вместо това компанията включи Forbes и други издания в копие на имейл от главния маркетинг директор Дейвид Джи до Citizen Lab и Access Now – неправителствена организация, която подкрепя Пивоваров – в който той се оплака, че на изследователите не е бил предоставен предварителен достъп до доклада.

"Всяко използване на стар хардуер на Cellebrite в Русия след март 2021 г. е напълно неразрешено", написа Джи. "Хардуерът на Cellebrite, продаден преди март 2021 г., вече би бил несъвместим със съвременните устройства и би функционирал без нашата техническа поддръжка, нашето съгласие или каквато и да е правна санкция от страна на Cellebrite."

Той заяви, че компанията не продава на държави, срещу които са наложени санкции от САЩ, ЕС, Великобритания или Израел.

Cellebrite се търгува публично на Nasdaq и отчете приходи от 128 милиона долара през първото тримесечие на 2026 г. Тя е широко критикувана за продажбата на своята технология на режими с лошо спазване на правата на човека. През 2019 г. устройствата на Cellebrite бяха използвани от властите в Мианмар за претърсване на телефоните на журналисти от Ройтерс в страната. "Амнести Интернешънъл" съобщи през 2024 г., че сръбските власти са използвали технологията на Cellebrite, за да получат достъп до устройството на разследващ журналист и студент-протестиращ. По-късно Cellebrite заяви, че е прекратила продажбите както в Мианмар, така и в Сърбия.

Cellebrite е също така най-големият доставчик на услуги за криминалистична експертиза на мобилни телефони

за Агенцията за имиграция и митническо правоприлагане (ICE), която беше подложена на критики заради агресивните си репресии срещу жители без документи по време на администрацията на Тръмп. През септември миналата година компанията получи най-голямата си поръчка от ICE до момента – сделка на стойност 11,1 милиона долара.

През 2021 г. Пивоваров беше арестуван в Русия за ръководене на „нежелана“ организация – продемократичната неправителствена организация „Отворена Русия“ – и беше в затвора до 2024 г., когато беше освободен в рамките на историческа размяна на затворници между Изтока и Запада. Руските власти са разполагали с телефона му между 2021 и 2023 г., когато той беше върнат на адвокатите му.

Сега Пивоваров живее в Германия и споделя пред Forbes, че е изненадан, че израелското Министерство на отбраната, което регулира износа на своята технология в чужбина, е позволило доставката на Cellebrite в Русия за използване срещу дисиденти.

Анализът на изследователите от Citizen Lab на iPhone 12 на Пивавров установи, че през юни 2021 г. той е бил свързан чрез USB към Universal Forensic Extraction Device (UFED) – флагманският инструмент на Cellebrite за извличане на мобилни данни. Тъй като Пиваров не е дал на агентите своя парол, вероятно руските следователи са използвали UFED, за да проникнат в телефона. Citizen Lab посочи, че след това агентите са търсили конкретни контакти, включително колеги от „Open Russia“, където Пиваров е бил директор. Някои от тези контакти по-късно са били обект на операция за кибернаблюдение, свързана с ФСБ, при която хакерите са се опитали да получат достъп до онлайн акаунтите на целите чрез фишинг съобщения, посочват изследователите.

Ейтай Мак, израелски адвокат, който е подал петиция до израелското правителство за налагане на контрол върху доставките на технологии за наблюдение, счита, че Cellebrite има възможността дистанционно да блокира работата на устройствата. Но ефективността на този "kill switch" не е ясна. В документи, подадени пред Комисията за ценни книжа и борси (SEC), Cellebrite посочва, че може както да прекрати лиценз, така и да „деактивира използването на софтуера“, когато прецени, че даден клиент е нарушил условията за ползване. Възможно е, отбелязва Мак, това просто да означава, че Cellebrite ще попречи на забранен клиент да получава софтуерни актуализации. Но теоретично те биха могли да продължат да използват инструментите на Cellebrite без да получават актуализации, което означава, че те няма да са съвместими с актуализирани мобилни устройства, но все пак биха могли да работят на по-стари модели.

Мак казва, че не е изненадващо, че Русия продължава да използва технологията на Cellebrite срещу дисиденти, защото тя е лесна за употреба в ситуации на протести – бързо се свързва с телефона, за да извлече контактите и съобщенията на мрежите, противопоставящи се на режима.

Access Now – неправителствена организация за защита на човешките права, която подкрепя Пивоваров, изпрати писмо до „Cellebrite“, в което призова ръководството на компанията да „приложи както правни, така и технически мерки за предотвратяване на бъдещи злоупотреби“, включително добавянето на „kill switch“ за изключване на устройствата в страни, които нарушават условията ѝ. Джон Скот-Рейлтън от Citizen Lab също предупреди за новия AI агент на Cellebrite, Genesis, който може бързо да анализира полицейски данни и извлечени данни от мобилни телефони, за да генерира следи за разследване за полицията. Това е „точно този вид готова за употреба функция, която един автократ ще използва, за да картира мрежите на опозицията и да идентифицира нови цели за подозрение и репресии“.

Въпреки че Пивоваров беше освободен през 2024 г., той очаква Русия да заведе ново наказателно дело срещу него. Той не предвижда завръщане в родината си.