Как Сирски води войната: Между военните успехи и критиките за големи загуби

Под зеления покров на горските крони генерал Александър Сирски си позволи мимолетна усмивка. Главнокомандващият на Украйна, човек, известен най-вече със стоманената си решителност, емоционалния си самоконтрол и хладнокръвното си изчисляване на бойното поле, изглеждаше окрилен от някаква скрита радост.

Може би най-новият брой на жертвите сред руските войски беше това, което зарадва душата му на воин.

Неговата лапидарна концентрация върху математиката и механиката на убиването беше нещо повече от просто илюстрация на стил на командване, фиксиран върху детайлите. В изтощителната война, в която целта на Украйна е да убие повече руски войници, отколкото президентът Путин може да набере, принуждавайки Кремъл да въведе мобилизация, Сирски знае, че трябва да убива или да осакатява четирицифрена дневна квота от руснаци, за да проработи планът, пише The Times.

На бойните полета, които този генерал командва, дори ранените имат по-лоша съдба, отколкото в предишни конфликти. Мрачната механика на войната с дронове в Украйна е обърнала нормалното съотношение 3:1 между убити и ранени. Руски данни, прихванати от украинската военна разузнавателна служба, сочат, че 62 процента от руските жертви в Украйна са убити, а 38 процента – ранени.

През май, за първи път от 2023 г. насам, украинските войски спечелиха малко повече територия, отколкото загубиха, като обърнаха тригодишната тенденция на постепенни руски придобивки. Освен това, два дни преди Сирски да даде интервю за „Таймс“, украински дронове с голям обсег на удара нанесоха удар по нефтопреработвателния завод "Капотня" в Москва.

Имаше добри новини за генерала и по-близо до дома. Украинските дронове за удари със среден обсег засилват унищожаването на руските логистични обекти до дълбочина от 150 мили от фронта. В Крим дроновете са ударили горивни складове, пристанища, системи за противовъздушна отбрана и ключови маршрути за снабдяване, затягайки бавната стратегическа хватка на Киев върху полуострова.

По-скоро в духа на Кромуел, отколкото на Кавалиерите, генералът се въздържаше да опише войната като намираща се в решаващ момент все още.

Вместо това той изрази желанието си да види Путин принуден да стигне до кулминационна точка

- моментът в теорията на Клаузевиц за войната, в който военната сила достига върха на енергията и инерцията си, след което зацикля и се срива от изтощение.

Сирски описа кратко своите военни цели: да се задържи територията, да се убиват руснаци в по-голям брой, отколкото могат да бъдат заместени, да се наруши и унищожи руската логистика с удари с дронове със среден обсег и да се изтощи руската икономика с удари с дълъг обсег срещу енергийния сектор и военно-промишления комплекс.

Тези цели са част от общата стратегия на Украйна, прилагана от четиримата лидери, които стоят в центъра на военните усилия на страната: президентът Зеленски, неговият началник на кабинета Кирил Буданов, министърът на отбраната Михаил Федоров и Сирски. Проста по концепция, но сложна в изпълнението, стратегията се състои в агресивна отбрана на Украйна по начин, който да сведе до минимум по-нататъшната загуба на територия, като същевременно изчерпи мотивацията на Путин да продължава войната, което да доведе до примирие и започване на преговори на изгодни за Украйна условия.Тази стратегия не се е променила много от 2023 г. насам, но напоследък Украйна стана значително по-ефективна в нейното прилагане. Промяната е реална, но крехка: Киев вече не губи войната, а Русия вече не я печели.

Сирски признава, че този период на предимство може да не продължи дълго. Внезапен пробив в иновациите би могъл драстично да промени хода на войната.

Главнокомандващият на Украйна заяви, че все още не е забелязал промяна в общите военни цели на Русия. Въпреки че руското настъпление значително се забави през тази година, тежките сражения продължават по фронта, особено в украинския укрепен град Костянтиновка в Донбас, където проникналите руски войски наскоро бяха спечелили територия.

Сирски се занимава с военното дело още от детството си. Роден през 1965 г. в село Новинки във Владимирска област, Русия, той прекарва юношеските си години в Харков, след като баща му, военнослужещ в противовъздушна част, е преместен там през 70-те години. Сирски все още счита украинския град за свой дом.

През 1982 г. той получава място за обучение в Московското висше военно командно училище, една от най-престижните военни академии в Съветския съюз, като част от квотата за украински студенти. След като се дипломира през 1986 г., той се завръща в Украйна като командир на моторизиран стрелкови взвод и през 1991 г. полага военна клетва за вярност към Украйна.

През първия етап на войната, след като Русия завзе Крим и части от Източна Украйна през 2014 г., той участва в операции срещу сепаратистите и руските редовни войски в Донбас, а през 2019 г. е назначен за командир на сухопътните сили на Украйна. След това, през февруари 2022 г., в началото на пълномащабната руска инвазия, Сирски се превърна в централна фигура в битката, която промени хода на войната. Той я нарича най-трудния си момент: отбраната на Киев.

Събирайки разнородни сили от импровизирани подразделения и редовни бригади, той извади от архива плановете за отбраната на града срещу немска атака от 1941 г., след което организира импровизирана флотилия от граждански лодки, за да помогне на украинските войски да блокират руския достъп през Киевското водохранилище. След това той заповяда на хората си да взривят язовирната стена по река Ирпин, за да наводнят оста на настъплението на врага към столицата, и обстреля понтоните, използвани от руснаците за преминаване през водата. Решаващ момент настъпи в село Мошчун, разположено в фланга на Киев, където войските на Сирски успяха да блокират, а след това и да отблъснат авангарда на руснаците.

По-късно същата година Сирски беше награден с медала "Герой на Украйна" – най-високото отличие в страната, а успешната му контраофанзива около Харков засили доверието на Зеленски в неговото командване.

Две години по-късно офанзивата на Сирски през 2024 г. в руската Курска област, макар и да завърши с тежко отстъпление, показа още от неговите командирски качества: смелост, строга оперативна сигурност и подробно планиране.

Критиците на Сирски, позовавайки се на кървавите битки за загубени градове, включително Бахмут, Авдиевка и Покровск,

го обвиняват в негъвкав и съветски подход към командването: твърде бавен при изтеглянето на войските от незащитими позиции и твърде бърз при контраатаките. Някои го обвиняват, че е безразсъден по отношение на живота на войниците си. Руските дезинформационни кампании подхванаха и усилиха тези критики.

Сирски рядко изразява вътрешните си мисли или емоции. Офицери от НАТО го описват като твърд и способен командир, който се бори упорито, за да защити Украйна, като същевременно нанася максимални загуби на Русия.

Промените в съдбата на Украйна през тази година се дължат не само на подобрена стратегия за по-дълбоки удари с дронове, но и на комбинация от засилено производство на дронове и технологично предимство.

Откакто Европа пое водещата роля от САЩ във финансирането и въоръжаването на Украйна, Киев ускори закупуването и производството на дронове. Според министерството на отбраната на Украйна през първите четири месеца на тази година страната вече е закупила с 300 процента повече дронове за удари със среден обсег, отколкото през цялата 2025 г., и планира да произведе седем милиона собствени дрона до края на годината, като повече от 65 процента от тях ще бъдат тактически FPV дронове за удари.

Украйна разполага с повече FPV камикадзе дронове, отколкото са руските войски на нейна територия. Повишената им ударна способност вече надвишава тази на руснаците, а Сирски заяви, че неговите сили изпълняват почти два пъти повече FPV мисии на ден в сравнение с врага.

Той добави, че преобладаващото мнозинство от руските жертви са причинени от дронове, макар съотношението на смъртните случаи спрямо конкретни оръжейни системи да варира в зависимост от времето и други условия на бойното поле.

Задълбочаващите се съюзи също са помогнали на Украйна.

Въпреки това, макар дроновете да промениха облика на битката, те също така парализираха способността и на двете страни да провеждат мащабни офанзиви. На откритите бойни полета в източна Украйна, ако времето позволява, всяко струпване на войски в радиус от 40 км от фронта бързо се забелязва от разузнавателни дронове, след което бива унищожено.

При липса на технологичен пробив, който да неутрализира предимството на дроновете – пробив, който и двете страни проучват – остава трудно да се предвиди как някоя от страните би могла да прекъсне модела на изтощителна война, която изпитва съответните им прагове на национална болка. Въпреки че Украйна държи инициативата в кампанията с дронове, тя е обременена от хроничен недостиг на войски. Русия има предимство по отношение на балистичните ракети, запасите от артилерия и човешките ресурси: смята се, че на украинска територия се намират 721 300 руски войници.

Освен това Путин остава непреклонен към предложенията за мирни преговори. Въпреки ограничените си възможности, руският президент може все пак да предпочете ескалация пред преговори.

Междувременно броят на жертвите нараства. В тазгодишния доклад на Центъра за стратегически и международни изследвания се посочва, че руските сили вероятно са понесли около 1,2 милиона жертви, включително до 325 000 убити, в периода от февруари 2022 г. до декември 2025 г. В доклада се отбелязва, че никоя велика сила не е понесла дори и близко до тези цифри на жертви във война след Втората световна война. В доклада се добавя, че Украйна вероятно е претърпяла между 500 000 и 600 000 жертви през същия период, от които се смята, че между 100 000 и 140 000 са загинали в бой. Тенденцията сочи, че до средата на тази година общо над два милиона мъже ще са загинали, ранени или изчезнали безследно.