Джеф Безос купува 1/3 от „Ливърпул“

Основателят на „Амазон“ Джеф Безос е близо до финализиране на сделка за закупуване на дял от около една трета в Ливърпул. Според „Скай Нюз“ се очаква съобщение за сделката с консорциума, воден от Амит Батия и включващ съоснователя на „Фейсбук“ Едуардо Саверин, да бъде направено още тази седмица.

„Фенуей Спортс Груп“ (ФСГ), мажоритарният собственик на клуба от „Анфийлд“ от 2010 г. насам, се подготвя да обяви трансакцията в най-скоро време. Сделката ще включи Безос в инвеститорска група заедно с Едуардо Саверин, един от съоснователите на социалната мрежа „Фейсбук“.

Консорциумът се ръководи от Амит Батия, зет на стоманения милиардер Лакшми Митал

и доскорошен акционер в клуба от Чемпиъншип Куинс Парк Рейнджърс. Източник посочва, че съобщението се очаква в следващите дни, но предупреди, че е възможно да се забави до следващата седмица.

Ако бъде финализирана, сделката ще направи трима от най-богатите хора в света съсобственици на „червените“ – един от най-успешните отбори в историята на английския футбол. Само състоянието на Безос се оценява от „Форбс“ на над 280 милиарда долара, докато това на Саверин се смята, че надхвърля 32 милиарда долара.

Според информацията тяхната инвестиция ще оцени клуба на 6 милиарда долара, което я превръща в

една от най-скъпите сделки в историята на спорта.

Вътрешен източник заяви, че сега се очаква сделката да бъде малко по-голяма от първоначално предвиденото, като потенциално може да включва дял от над 30%.

Ливърпул спечели титлата във Висшата лига за последно през сезон 2024-25, но е изправен пред преходен сезон след уволнението на старши треньора Арне Слот и напускането на ветерана Мо Салах.