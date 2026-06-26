Двата стълба на руската устойчивост, на които разчита Путин, се рушат

На 18 юни Украйна предприе това, което руските власти описаха като най-мащабната атака с дронове срещу Москва от началото на пълномащабната война, като над югоизточния район Капотня се издигна черен дим, а главната нефтопреработвателна рафинерия на столицата беше ударена за втори път в рамките на една седмица.

Впечатляващите кадри бяха моментна снимка на една по-тиха стратегическа промяна: два ресурса, които са подкрепяли издръжливостта на Владимир Путин по време на войната, са подложени на натиск едновременно. През по-голямата част от войната два стълба носеха тежестта – единият черен, другият блестящ. Петролът поддържа притока на пари в държавната хазна. Златото предлага авариен изход от доларовата система, която Западът превърна в оръжие, пише Newsweek.

Сега украинските дронове нанасят удари по физическата инфраструктура, стояща зад първия стълб, докато финансовите пазари обезценяват втория. Цената на суровия петрол тип "Брент" е спаднала с около една четвърт за един месец до нива от около 70 долара, а цената на "Урал" – сортът, който Русия действително продава – е спаднала още повече, с около една трета, до нива от около 60 долара.

Златото, което през януари достигна рекордно високо ниво от над 5 600 долара за унция, оттогава е спаднало под 4 100 долара – седеммесечно дъно и значително под януарския си връх, макар че остава с над 20 процента по-високо в сравнение с миналата година.

Нито един от двата стълба все още не се е срутил. И двата се рушат.

Дългосрочната кампания на Украйна вече не е насочена към символи, а към инфраструктурата – рафинерии, горивни складове, помпени станции и железопътните връзки, които превръщат суровия нефт в използваема енергия.

Заводът в Капотня доставя приблизително една трета от горивото за Московската област. Ударите от 16 и 18 юни я принудиха да спре преработката на суров нефт и повредиха основната ѝ инсталация за първична дестилация; Ройтерс съобщи, че повредите може да държат рафинерията извън експлоатация до края на годината.

Какъвто и да е точният график, поуката е, че дори най-силно защитеното въздушно пространство на Русия вече не е убежище.

Бившият командир на Американската армия в Европа Бен Ходжес изтъкна същото като стратегия, а не просто като зрелище. Миналата година той заяви пред „Укринформ“, че на Украйна трябва да се предоставят по-големи възможности да нанася удари по руската нефтена и газова инфраструктура, „за да се наруши още повече способността им да изнасят нефт“.

Това е частта от военната икономика, която износът на суров нефт не може да прикрие. Русия може да продължи да продава барели в чужбина, но рафинираното гориво е това, което захранва армията, жътвата и ежедневния живот в градовете ѝ.

Само през май Украйна нанесе удари по най-малко 16 рафинерии, като порази осем от десетте най-големи в страната и свали рафинирания капацитет до най-ниското ниво от 2009 г. насам.

Напрежението стана толкова остро, че Русия – един от най-големите износители на гориво в света – предприе рядката стъпка да организира внос на бензин по море, удължи забраната си за износ и наблюдаваше как нормирането се разпространи до бензиностанциите в Москва и в дузина региони.

Самите изявления на Москва вече сочат същата уязвимост.

Путин заяви тази седмица, че украинските дронове пристигат в "огромен поток" и имат за цел да "дестабилизират" обществото, докато вицепремиерът Александър Новак му съобщи, че властите обмислят спиране на износа на дизелово гориво, за да защитят местните шофьори.

Падащите цени затягат винта от другата страна. Федералният бюджет на Русия отчете дефицит от 4,6 трилиона рубли през първото тримесечие на 2026 г. – вече по-голям от планирания дефицит за цялата година, тъй като приходите от нефт и газ спаднаха с 45 процента.

Кратката „военна премия“, която повиши цените по време на американско-израелската кампания срещу Иран, сега отшумява, тъй като очакваното споразумение между САЩ и Иран обещава да възстанови доставките от Персийския залив.

Физическите прекъсвания в доставките нарастват точно в момент, когато приходите, с които те могат да бъдат компенсирани, намаляват.

Златото е другата половина от военната застраховка на Путин.

От 2014 г., а интензивно от 2022 г., Москва превърна златото в устойчив на санкции запас от стойност. То не е пасив на никого друг, а златните кюлчета, държани в страната, не могат да бъдат замразени по същия начин, по който могат да бъдат замразени доларовите резерви.

След инвазията западните правителства блокираха над 330 милиарда долара от резервите на руската централна банка – приблизително половината от военния фонд, който Москва беше натрупала – което придава много по-голяма тежест на златото, до което все още има достъп.

Проучване на RAND, поръчано от британската дирекция по санкциите, установи, че златото е в центъра на кампанията на Русия за дедоларизация, и отбеляза, че в навечерието на инвазията Москва беше прехвърлила изцяло своя Национален фонд за благосъстояние в юани и злато.

Но това е и границата на стратегията. Златото е буфер, а не двигател. Както се посочва в същия анализ на RAND, златото "не е и няма да стане заместител на износа на петрол". То може да омекоти шока, но не може да финансира война, особено такава, която вече продължава по-дълго от Първата световна война от 1914 до 1918 г.

Падащата цена на златото не заличава златните запаси на Русия, но изтънява буфера точно в момента, когато Москва най-много се нуждае от подкрепа.

Данните на Банката на Русия показват, че доларовата стойност на златото на централната банка е достигнала връх от близо 403 милиарда долара в края на януари и е спаднала до около 326 милиарда долара до края на май – спад от приблизително 77 милиарда долара, или 19 процента, за четири месеца.

И спадът не е само въпрос на цена. Отчетените златни резерви на централната банка също са намалели: с около 27,9 тона през първите четири месеца на годината, което е най-резкият такъв спад от 2002 г. насам, според данни на Световния съвет по златото, цитирани от Kitco.

Китай, стратегическият партньор на Русия, който предостави на Кремъл икономическа спасителна въже по време на войната в Украйна, изглежда е бенефициентът.

Златото все още съставлява почти половината от използваемите резерви на Русия. Но хедж, който намалява както по цена, така и по количество, докато останалата част от резервите остава замразена, е подложен на сериозно напрежение.

Обръщането към златото никога не е било само дело на Кремъл.

Лишени от достъп до спестяванията си в евро и долари, руските домакинства са купили около 282 тона физическо злато от началото на инвазията – повече от целите официални резерви на Испания – а официалните данни на Световния съвет по златото показват, че потребителското търсене продължава да нараства и през 2024 г.

Дмитрий Казаков от BCS Global Markets обясни промяната в поведението по ясен начин: след ограниченията, свързани със санкциите, чуждестранната валута стана по-малко удобен инструмент за спестяване, а търсенето на злато се е повишило от 2022 г. насам.

Руските банки, от друга страна, приблизително намалиха наполовина запасите си от физическо злато през същата година, реализирайки печалби, докато цените достигаха рекордни нива. А през март Путин подписа указ, забраняващ по-голямата част от износа на златни кюлчета с тегло над 100 грама, което властите обосноваха като мярка срещу незаконното изтичане на капитали.

Държава, напълно уверена в своята „златна хеджираща позиция“, не заключва вратата, за да попречи на изтичането ѝ. Нищо от това не означава, че на Русия ѝ свършват парите. Златото остава значително над нивото си от преди година, а петролът все още е огромен източник на приходи.

Москва прекара три години в доказване, че може да се адаптира – пренасочвайки петрола към Китай и Индия чрез "сенчест флот", възстановявайки платежните канали и поглъщайки удар след удар, които би трябвало да я съборят.

Дефицитът се финансира евтино чрез вътрешни заеми и ликвидни резерви, оценявани на 11 трилиона рубли, което кара някои анализатори да очакват Кремъл да харчи повече тази година, а не по-малко.

Вътрешната сделка на Путин винаги се е основавала на обещанието, че войната може да се държи на разстояние, да бъде управляема и поносима от финансова гледна точка. Ударите с дронове по рафинерията в Капотня са задимили хоризонта на самата Москва; спадащата цена на петрола и намаляващата резерва от злато правят сметката по-трудна за плащане. Двата стълба все още стоят. Просто вече не са толкова солидни, колкото Кремъл има нужда да изглеждат. Може би един ден те ще се срутят.