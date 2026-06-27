Халкидики привлича чужди купувачи с луксозни ваканционни имоти

Халкидики продължава да затвърждава позицията си на картата на луксозните ваканционни жилища, привличайки все повече чуждестранни купувачи и инвеститори, търсещи високо качество на живот, привилегирован достъп до морето и значителни перспективи за капиталови печалби, съобщи кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция Силвия Станчева.

Със средногодишно увеличение на стойността на имотите от 7,2% през последните пет години - темп, по-висок от средния за страната от 5,4% - районът отбелязва стабилна възходяща тенденция, докато търсенето на луксозни крайбрежни жилища остава особено силно.

Тази картина е отразена в анализа на Engel & Völkers Greece по повод публикуването на Доклада за пазара на втори дом за 2026 г., който отчита развитието на пазара на луксозни ваканционни жилища в Гърция и откроява Халкидики като един от най-атрактивните пазари в страната.

Уникална дестинация с три различни пазара

Халкидики има един от най-отличителните географски отпечатъци в Гърция, благодарение на трите си полуострова - Касандра, Ситония и Атон - които създават три различни идентичности и, следователно, три отделни пазара на недвижими имоти.

Касандра е най-космополитната част на региона, съчетаваща луксозни хотелски комплекси, висок клас гастрономия и интензивна туристическа активност.

За разлика от нея, Ситония привлича тези, които търсят спокойствие, природна среда и уединение, с впечатляващи плажове, буйни зелени пейзажи и традиционни селища.

Полуостров Атон запазва своя специален духовен и исторически характер, докато по-широката област Урануполи постепенно се превръща в развиваща се

Значително предимство на Халкидики, според анализа, е директната му връзка със Солун и летище "Македония".

Възможността за достъп за малко над час с кола прави района особено привлекателен както за гърци, така и за чуждестранни купувачи, които търсят лесен и бърз транспорт.

В същото време наличието на модерна инфраструктура, пристанища за яхти, луксозни хотели, ресторанти от висок клас и съоръжения за отдих създава цялостна среда за живот, която отговаря на изискванията на международния пазар на луксозни недвижими имоти.

Цени и пазарен имидж

Според проучването цените на недвижимите имоти варират значително в зависимост от местоположението и характеристиките на имота.

В районите с по-ниско търсене средните цени варират от 2000 до 3350 евро на квадратен метър. В най-добрите райони на пазара цените са между 3000 и 4500 евро на квадратен метър, докато при имотите на първа линия до морето са регистрирани най-високи стойности, достигащи от 8000 до 14 000 евро на квадратен метър.

Въпреки възхода през последните години, Халкидики все още се счита за относително достъпен пазар в сравнение с някои по-зрели и наситени островни дестинации, предлагайки високо качество на живот и значителни инвестиционни перспективи.

Кой купува в Халкидики?

Международното търсене е основният двигател на пазара. Централна Европа представлява приблизително 40% от общия интерес, с доминиращо присъствие на купувачи от Германия и Австрия, според анализ на Engel & Völkers Greece.

Втората по големина категория е съставена от купувачи от Балканите, които представляват приблизително 30–35% от търсенето.

В тази група се открояват България и Сърбия, следвани от Румъния и Северна Македония. Забелязва се и присъствието на инвеститори от Израел и Турция, които подхождат към пазара с различни мотиви - било то за лично ползване или за инвестиционно развитие.

Допълнителен фактор, стимулиращ търсенето, е програмата "Златна виза", която предвижда минимална инвестиция от 400 000 евро и закупуване на имот с площ най-малко 120 кв. м.

Програмата действа като важен стимул главно за купувачи от Близкия изток и страни извън Европейския съюз на Балканите.

Областите с най-голям интерес

В община Касандра Пефкохори, Ханиоти и Полихроно продължават да бъдат сред първите избори на купувачите, благодарение на оживената туристическа активност, лесния достъп и възможностите за краткосрочно отдаване под наем.

В община Ситония Никити, Вурвуру и Неос Мармарас привличат предимно купувачи с по-високи доходи, които търсят уединение, естествена среда и директен контакт с морето.

В същото време Урануполи постепенно се очертава като един от най-интересните развиващи се пазари в Халкидики, тъй като привлича все по-голям интерес към луксозни жилища и висококачествени недвижими имоти.

Пазарните прогнози показват, че през 2026 г. цените на имотите от нисък и среден клас като цяло ще се стабилизират.

За разлика от това се очаква категорията първокласни имоти на брега на морето да продължи възходящата си тенденция.

Продължаващият растеж на туризма, високите нива на заетост и атрактивните доходности от наеми създават благоприятна среда за по-нататъшно укрепване на стойностите на луксозните имоти.

Със силно международно търсене, конкурентни цени в сравнение с други популярни дестинации и значителен потенциал за растеж, Халкидики изглежда утвърждава позицията си като една от най-динамичните дестинации за ваканционни жилища в Гърция, съчетавайки инвестиционни възможности, високо качество на живот и перспективи за дългосрочно увеличение на капитала.