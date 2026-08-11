Левски удари пак Кайрат, вече е на крачка до групите на Шампионската лига

Шампионът на България Левски е само на крачка от голямата мечта - участие в основната фаза на Шампионската лига!

"Сините" се класираха за плейофите на най-престижния европейски клубен турнир, след като елиминираха Кайрат Алмати - отбор, който през миналия сезон игра в основната фаза на надпреварата, пишат от Gol.bg.

В реванша в Казахстан Левски спечели с 1:0 с гол на Рейналдо и с общ резултат 2:0 продължи напред.

Кайрат бе сериозно препятствие по пътя на българския шампион. През миналия сезон казахстанският тим елиминира Селтик, а след това се изправи срещу европейски грандове като Арсенал (2:3), Интер (1:2) и Реал Мадрид (0:5).

АЕК Атина е последното препятствие

В битката за голямата мечта - място в основната фаза на Шампионската лига - Левски ще се изправи срещу гръцкия колос АЕК Атина.

Първият двубой ще бъде следващата седмица в София - на 18 или 19 август, а реваншът в Гърция е седем дни по-късно.

Загубилият от сблъсъка ще продължи в основната фаза на Лига Европа.

Левски издържа на жегата и можеше да спечели по-убедително

В огромната жега в Туркестан Левски стигна напълно заслужено до победата, като Рейналдо, Евертон Бала и Сержиньо пропуснаха възможности резултатът да бъде още по-убедителен.

За разлика от първата среща в София, този път Кайрат заложи на по-офанзивна игра и също създаде своите положения, но не успя да се възползва от тях.

Така пред Левски остава само едно препятствие до голямата сцена на европейския футбол - АЕК Атина.