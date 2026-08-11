Заради Иран: Тръмп използвал Air Force One като примамка, камион го откарал до таен самолет ВИДЕО

Според нова информация президентът на САЩ Доналд Тръмп е използвал стария си самолет Air Force One като примамка, за да смекчи заплахата от иранско убийство.

Тайната операция се е провела миналия месец, докато президентът се е връщал от среща на върха на НАТО в Турция, съобщи The Washington Post. По това време се появи информация, че Тръмп ще използва стария си Air Force One, вместо новия, подарен от Катар, за да се прибере у дома. Но се оказва, че американският президент не се е качил на нито един от двата самолета.

Пътуването за срещата на НАТО

Тръмп пристигна в Анкара с нов, реновиран самолет, който бе дарен от Катар. След това президентът съобщи, че ще се върне в Съединените щати с оригиналния самолет Air Force One "заради доброто старо време".

Според The Washington Post обаче, след като се е качил на по-стария самолет пред пресата, той е бил тайно транспортиран в камион, обикновено използван за пренасяне на храна, до по-малък самолет, наречен Air Force C-32A.

🚨 WOW! President Trump outsmarted Iranian threats in Turkey by jumping in a CATERING TRUCK to swap planes when the world thought he was on the legacy Air Force One This is a JAMES BOND-style mission Per reports, President Trump boarded Air Force One in Turkey, while a Secret… pic.twitter.com/7QrZb7ChLw — Nick Sortor (@nicksortor) August 11, 2026

Смята се, че журналистите и някои служители на Белия дом не са знаели за хитростта и са си помислили, че са в същия самолет като президента.

По време на полета журналистите, които са смятали, че пътуват с Тръмп, съобщават, че са били посъветвани да държат щорите си в прескабината затворени. Когато по-късно репортерите го попитаха защо е трябвало да държат щорите си спуснати по време на полета, Тръмп отговори, че това се е наложило, тъй като "вероятно са били на опасен полет". Той добави: "Но ако аз си отида, и вие си отивате. Нали?"

Военният министър на САЩ Пийт Хегсет също се е качил на борда на C-32A, но отделно от Тръмп, по външни стълби, за да изглежда полетът с по-малкия самолет рутинен, добави The Washington Post.

C-32A, превозващ Тръмп и Хегсет, отлетя за Великобритания за презареждане, пристигайки малко след 22:00 часа на 8 юли. Старият самолет на Air Force One пристигна минути по-късно.

Пътуващата преса на Тръмп съобщи, че той е слязъл по стълбите в 22:56 часа местно време. Той направи знак за мир пред журналистите, но не отиде да говори с тях. След това президентът прекара известно време в поздравяване на военнослужещи, преди да се отправи към дарения от Катар самолет.

Не е ясно как Тръмп е бил преместен от C-32A обратно в по-стария Air Force One.

Тайните служби не са коментирали информацията от медията.

Маневрата означава, че местонахождението на Тръмп е било скрито от обществеността в продължение на часове

Това е рядкост в американската политика, където журналисти често са придружавали президента във военни зони, включително и при управлението на Тръмп.

Подобна операция обаче се е провела през 2000 г., когато президентът Клинтън използва немаркиран бизнес самолет, за да лети до Пакистан, докато официалният самолет Air Force One излетял като примамка.

Решението президентът да не лети до САЩ с бившия катарски самолет беше взето, когато Техеран и Вашингтон възобновиха военните действия и се появиха съобщения, че израелско разузнаване е споделило със САЩ информацията за нов ирански заговор за убийството на президента.

Това също повдигна въпроси относно сигурността на новия самолет, след като ремонтът му беше ускорен. Тръмп заяви след пътуването си до Турция, че той ще претърпи допълнителни ремонти.

Стивън Чунг, директорът по комуникациите на Белия дом, заяви в понеделник:

"Новият Air Force One е модерен самолет, оборудван с протоколи за сигурност на високо ниво, които гарантират безопасността на президента и неговия екип. Както президентът каза наскоро, има много врагове на Америка, които са се прицелили в него, и ние използваме всички инструменти, с които разполагаме, за да се справим с тези заплахи."

"Ню Йорк Таймс" първо съобщи, че президентският самолет, дарен от Катар, не е имал същите отбранителни възможности като предшественика си, което е накарало администрацията на Тръмп да издаде призовки на някои от своите журналисти в опит да разбере самоличността на техните анонимни източници.

По-късно администрацията оттегли призовките, но се смята, че оттогава е започнала разследване за това кой е публикувал информация за пропуските в сигурността.