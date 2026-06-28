Религията се връща в училища в САЩ, но много са против

Милиони ученици в държавните училища в американски щат ще трябва да изучават пасажи от Библията като част от учебната си програма, след като местните власти одобриха нов списък със задължителни четива, който ще влезе в сила през 2030 г. Решението, което предизвика противоречия и обвинения, че християнството се фаворизира пред други религиозни традиции, беше разкритикувано.

Държавният съвет по образование на Тексас одобри план за задължително изучаване на библейски пасажи за всички пет милиона ученици в държавните училища, което предизвика нов спор относно разделянето на държавата от религията. Задължителните текстове, които ще влязат в сила едва през 2030 г., включват пасажи за Адам и Ева, както и пасажи от Книгата Изход, където Бог говори на Моисей чрез горящия храст, съобщава BBC.

Критиците твърдят, че новите изисквания за четене, които включват и произведения на Чарлз Дикенс и Уилям Шекспир, нарушават религиозната свобода и не отразяват многообразието на обществото.

Контролираният от републиканците Тексаски съвет по образование одобри мярката с 9 срещу 5 гласа "за", като един републиканец се присъедини към демократите, които гласуваха против нея.

"Тази седмица връщаме Библията в училищата за първи път от 60 години", каза Брандън Хол, републикански член на Управителния съвет на САЩ.

Поддръжниците на мярката казват, че учениците трябва да учат за юдео-християнските традиции, които те смятат за съществени за основаването на Съединените щати.

Новият списък за първи път определя книгите, които учениците в Тексас ще трябва да изучават. Те включват класики на английската литература като "Големите надежди" на Чарлз Дикенс и "Юлий Цезар" на Уилям Шекспир. Списъкът включва също речта на Мартин Лутър Кинг-младши "Бях на върха на планината" и прощалната реч на Маргарет Тачър за бившия президент на САЩ Роналд Рейгън.

Но задължителните религиозни текстове са предизвикали най-силна критика от организации за граждански права и образователни групи.

Фелисия Мартин, изпълнителен директор на Тексаската мрежа за свобода, заяви преди гласуването, че списъкът за четене "поставя християнството над всички други вероизповедания и религиозни традиции".

"Това е много западноцентрична перспектива, която пропуска приноса и историята на афроамериканските, латиноамериканските и коренните общности, както и други религии и традиции, които са от съществено значение за разбирането на нашата история", каза тя.

Миналата година Тексас стана най-големият щат в САЩ, който наложи Десетте Божи заповеди в класните стаи. През април федерален апелативен съд потвърди закона след съдебно оспорване. В петък президентът Доналд Тръмп пое заслугата за това, което той вижда като възраждане на религиозните ценности в САЩ.

"Религията се завърна в страната ни, по-голяма и по-силна, отколкото е била от много, много години", каза Тръмп на събитие за религиозна свобода във Вашингтон.